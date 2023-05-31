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Bu köyde yaşayan herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdi

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki 121 seçmeni olan köyde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rekor oy verildi.

17:37 . 31/05/2023 Çarşamba
IHA
Bu köyde yaşayan herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdi.

Bu köyde yaşayan herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdi.

28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17. seçim zaferini kazandı. Sandığa yoğun katılımın olduğu seçimde ilginç olaylar da yaşandı. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Kulak köyünde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılan 121 oyun 119'u Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 1 oy Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na çıkarken 1 oy ise geçersiz sayıldı. Köy sakinleri Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Büyük merak uyandıran kişinin kim olduğu henüz ortaya çıkmadı.

"Köyümüzle gurur duyuyoruz"

Kulak köyü muhtarı Kadir Aydoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman yanında olduklarını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı: "120 oydan 119'u Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gitti. Köyümüzle gurur duyuyoruz gerçekten. Herhalde çok nadirdir yüzde 99,5 Erdoğan’a oy verilmesi, köyümüzle gurur duyuyoruz evet. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanımız Hüseyin Ceylan Uluçay bizim köylüdür. Babası burada doğdu büyüdü hizmetlerinden son derece memnunuz. Ne istersek bize veriyor destek sağlıyor son derece memnunuz."


#Afyonkarahisar
#Şuhut
#Recep Tayyip Erdoğan
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