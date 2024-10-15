Bu saldırı beni ancak motive eder

İsrail’in Gazze katliamını protesto ettiği ‘Gazze Duvarı 2’ isimli çalışması saldırıya uğrayan ressam Kasım Tan, “Eserlerim Filistin’in kaderini yaşıyor” dedi. İşini yapmaya devam edeceğini söyleyen Tan, “İş bittikten sonra bunu yapana muhtemelen teşekkür edeceğim. Çünkü daha etkili bir iş çıkartmama yardımcı olacak” dedi.
Ressam Kasım Tan’ın, Pablo Picasso’nun “Guernico” tablosundan ilhamla başlayıp, temmuz ayında tamamladığı “Gazze Duvarı” eserinin ikincisi saldırıya uğradı. Sultanahmet Meydanı’nda çalıştığı esere geçtiğimiz perşembe kırmızı boyayla saldırılan sanatçı, yaşadıklarını Yeni Şafak’a değerlendirdi. Tan, ilkini Üsküdar’da yaptığı “Gazze Duvarı”nın ikincisine Fatih’te çalışıyordu. 10 Ekim perşembe günü eserine çalışmak üzere yola koyulduğu esnada iki kişi tarafından önü kesilen ressamın, akşam saatlerinde eserine saldırıldı. Olanları ertesi gün fark eden Tan, müdahaleyi arkadaşları yaptı zannetti. Önceki gün yaşadıklarıyla birleştirince saldırının tesadüf olmadığını düşündü.
SANATIMA SALDIRARAK KATKI VERDİLER
Genç ressam, bir proje kapsamında Gazze’de süren İsrail katliamına karşı durmak için çizime başladığını söyledi. Saldırı olmasını hiç beklemediğini ifade eden Tan, eserlerinin Filistin’in kaderini yaşadığını belirterek şunları aktardı: “Eser, Filistin’deki insanların kaderini yaşıyor. Üsküdar’daki Gazze Duvarı uzun zamandır sergileniyor. AKM’de ya da Ankara’da sergileriz diye düşünmüştük, ama ilgilenen olmadı. ‘Sahipsiz kaldı, galiba oradaki insanların kaderini yaşayacak’ diye düşündük.”
Çalışmasını, saldırının izleri üzerinden sürdüreceğini ifade eden Tan, “Görenler bilinçli olarak kırmızıyı kullandığımı düşünmüşlerdi. Kırmızı boyanın fırlatılması ve doğal akışı, vahşeti çok sert bir biçimde ifade etti. Sanatıma saldırarak katkı verdiler. Tuvali yıkmadıkları sürece, herhangi bir argümanı bu tarza yedirebilirim. Sanatçı esere başladığı zaman fırça darbesi kontrolü altındadır. Fakat öyle tesadüfi şeyler çıkar, sanatçı da eser de ona teslim olur. Boyanın tuvalde olması sanatçı için tesadüfi bir çarpıcılık” yorumunu yaptı.
MUHTEMELEN TEŞEKKÜR EDECEĞİM
Genç bir sanatçı olarak ilk kez saldırıya uğradığı için motivasyonunu sağlamakta zorlandığını aktaran Kasım Tan, hissettiklerini şöyle dile getirdi: “İyi bir harekette bulunduğunuzu düşünüyorsunuz, bunun üzerine işler üretiyorsunuz. Sonra filmlerde, haberlerde gördüğünüz şeyler başınıza gelince afallıyorsunuz. Kişisel olarak ‘İyi bir yoldayım, iyi şeyler yapıyorum’ duygusu verse de bir yandan acı bir durum. Çünkü artık hedefsiniz. İşimi yapmaya devam edeceğim. Sevenlerim de olacak, sevmeyenlerim de olacak. Burada aylak bir tavır takınma hakkına sahip değilim. İnsanlar bu konuya dikkat çekmek için de yapmış olabilirler. Ama bildiğim bir şey var: Takındığım sanatçı tavrı bu tepkiyi görüyor. Her şerde bir hayır da vardır. Tuvale zarar verilmiş olabilir. Fakat bu iş bittikten sonra ben en son bunu yapana muhtemelen teşekkür edeceğim. Çünkü daha etkili bir iş çıkartmama yardımcı olacağına eminim.”