Bu saldırı beni ancak motive eder

Çalışmasını, saldırının izleri üzerinden sürdüreceğini ifade eden Tan, “Görenler bilinçli olarak kırmızıyı kullandığımı düşünmüşlerdi. Kırmızı boyanın fırlatılması ve doğal akışı, vahşeti çok sert bir biçimde ifade etti. Sanatıma saldırarak katkı verdiler. Tuvali yıkmadıkları sürece, herhangi bir argümanı bu tarza yedirebilirim. Sanatçı esere başladığı zaman fırça darbesi kontrolü altındadır. Fakat öyle tesadüfi şeyler çıkar, sanatçı da eser de ona teslim olur. Boyanın tuvalde olması sanatçı için tesadüfi bir çarpıcılık” yorumunu yaptı.

Genç bir sanatçı olarak ilk kez saldırıya uğradığı için motivasyonunu sağlamakta zorlandığını aktaran Kasım Tan, hissettiklerini şöyle dile getirdi: “İyi bir harekette bulunduğunuzu düşünüyorsunuz, bunun üzerine işler üretiyorsunuz. Sonra filmlerde, haberlerde gördüğünüz şeyler başınıza gelince afallıyorsunuz. Kişisel olarak ‘İyi bir yoldayım, iyi şeyler yapıyorum’ duygusu verse de bir yandan acı bir durum. Çünkü artık hedefsiniz. İşimi yapmaya devam edeceğim. Sevenlerim de olacak, sevmeyenlerim de olacak. Burada aylak bir tavır takınma hakkına sahip değilim. İnsanlar bu konuya dikkat çekmek için de yapmış olabilirler. Ama bildiğim bir şey var: Takındığım sanatçı tavrı bu tepkiyi görüyor. Her şerde bir hayır da vardır. Tuvale zarar verilmiş olabilir. Fakat bu iş bittikten sonra ben en son bunu yapana muhtemelen teşekkür edeceğim. Çünkü daha etkili bir iş çıkartmama yardımcı olacağına eminim.”