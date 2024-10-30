Bulut’un yeni eseri “Duo” Londra’da sergilendi

Mimar ve sanatçı Melek Zeynep Bulut’un “Duo” adlı eseri, Londra Tasarım Festivali’nin son projesi olarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Eserin, Londra’nın Greenwich bölgesindeki Eski Kraliyet Deniz Harp Okulu’nun Painted Hall adlı salonunda yapılan açılışına, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve Londra Tasarım Festivali Direktörü Ben Evans’ın yanı sarı çok sayıda ziyaretçi ve sanatsever katıldı. Açılışta konuşan Büyükelçi Ertaş, 29 Ekim’in Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Duo’nun aynı zamanda birliği temsil ettiğini ifade eden Ertaş, eserin bu yönüyle Türkiye’ye benzediğini kaydetti.

Duo’nun “Açık Anıtlar” adlı bir serinin parçası olduğunu dile getiren sanatçı Bulut ise, “Bu seride temel mimari öğeleri bir obje gibi ele alarak günlük yaşama dahil ediyor ve bir takım tiyatral alanlar oluşturuyoruz” ifadesini kullandı. Painted Hall içinde yer alan Duo’nun “mekan içinde ikinci bir mekan” olarak ziyaretçilerin karşısına çıktığını aktaran Bulut, Türk güncel sanat ve klasik sanat eserlerini dünyaya anlatmanın önemli olduğuna işaret ederek şunları belirtti: “Bizim kültürel olarak ve felsefe olarak çok ciddi bir sanat altyapımız var. Bütün bunları güncel dünya diline uyarlamak ve dünyadaki organizasyonlarda sergilemek çok kıymetli ve değerli.”