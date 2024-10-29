Yediden Yetmişe Sanat Sergisi açıldı

Şehirli Derneği tarafından Rami Kütüphanesi’nde “Yediden Yetmişe Sanat Sergisi” ziyarete açıldı. Sergide, derneğin 7 dalda, çocuklara ve yetişkinlere yönelik gerçekleştirdiği atölyelerde yapılan eserler yer alıyor. Atölyelerde minyatürde Gaye Özen, ebruda Uğur Taşatan, resimde Karl Talip Kara ve Jochen Proehl, tezhipte Hatice Kübra Tavaslı, hat dalında Aynur Kaya, Birsen Ozan ve Leyla Kuşaslan, Çin minyatüründe Ali Lei Gong ve ince kağıt oymacılığı dalında Nimet Renkliyıldız çalışmalar gerçekleştirdi. Sergi, 2 Kasım’ kadar Rami Kütüphanesi C Koridoru’nda görülebilecek.





SANAT AŞKINI AŞILAMAK GEREK

Açılışta konuşan ressam Karl Talip Kara, sanatın önemine işaret ederek, “Biz bir ülkenin geleceğini kurtarmak istiyorsak çocuklarımıza sanat aşkını aşılamamız gerekir” dedi. Ebru sanatçısı Uğur Taşatan, çocukların sanata ilgi göstermesinin ve gönül vermesinin çok önemli olduğunun altını çizdi.





“Meşhur Hattatlar” sergisi Kayseri’de

Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonundan hüsnühat eserlerinin yer aldığı "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisi Kayseri’de açıldı. İslam sanatının seçkin örneklerini bir araya getiren sergide, 24 hattatın 41 eseri bulunuyor. Serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç katıldı. Hafız Osman'dan Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye, Hasan Çelebi'den Ali Toy'a ve Mehmet Özçay'a kadar önemli hattatların eserleri 16 Kasım’a kadar Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde görülecek.





Bağcılar Kitap Fuarı festival havasında geçti

Bağcılar Belediyesi’nin, 'kitap sevgisinin yayılması ve kitap dostu nesillerin yetişmesine katkı sunması’ amacıyla hayata geçirdiği 3'üncü Bağcılar Kitap Fuarı 18–26 Ekim tarihlerinde düzenlendi. 9 gün boyunca devam eden fuar, her gün ortalama 70 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. Fuar’da kitapseverler, tanınmış yayınevlerinin stantlarındaki kitapları inceledi, satın aldı ve söyleşilere katıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bağcılar Kitap Fuarı’nı, adeta bir kitap festivaline dönüştüren çadırımızda, 50 yayınevi ve 27 gazeteci-yazarımızla dolu dolu bir fuar gerçekleştirdik” dedi.















