İngiltere’deki Kur’an sayfaları iddia edildiği kadar eski değil

Batı ve İslam dünyasındaki üniversitelerde verdiği dersler, konferans, seminer ve kurslarla tebliğ ve irşat faaliyetlerini sürdüren emekli Profesör Kasım Al-Sâmerrai, altmış yıldan fazladır el yazması eserler üzerine çalışıyor. Hollanda’nın Leiden Üniversitesinde’n emekli olan Iraklı Profesör Al-Sâmerrai, Batılı oryantalistlerin çalışmaları ve İngiltere’deki 1370 yıllık Kur’an-ı Kerim sayfaları olduğu düşünülen yazmalarla ilgili Anadolu Ajansı’na değerlendirmede bulundu. Profesör, İslam yazmaları üzerine yoğunlaşan Batılı araştırmacıların “Kur’an-ı Kerim tahrif edildi” tezinin kaynağı kabul edilen sayfaların, iddia edildiği kadar eski olmadığını kanıtladığını ifade etti.





ARAPÇA BİLMEDEN ARAPÇA ÇALIŞIYORLAR

İngiltere’de 2015’te Birmingham Üniversitesinin kütüphanesinde bulunan ve Kur’an-ı Kerim sayfaları olduğu iddia edilen yaklaşık 1370 yıllık yazma eserlerin hem karbon testi hem de muhteva açısından, iddia edildiği kadar eski olmayacağını belirten Al-Sâmerrai, şunları aktardı: “Birmingham’daki yazmalar üzerine çok sayıda çalışmam oldu, bunları yayımladım. Fakat bunların Kur’an-ı Kerim nüshaları olduğunu iddia edenlerden bu zamana kadar geri dönüş yapan olmadı. Benim tespitlerimi kabul mu etmiyorlar ya da görmezden mi geldiler bilmiyorum ama yayınlarıma herhangi bir cevap gelmedi.”

Batılı oryantalistlerle çalıştığını belirten Profesör Al-Sâmerrai, Arapça’yı iyi bilmedikleri için hata yaptıklarını ifade ederek, “Arapça’yı çok iyi bildiğini düşünen Batılı yazarlar, dilin fıkhını (filoloji) bilmiyor. Arapça’daki bazı manaları ancak Arap olanlar ve bu dille yaşamını sürdürenler anlayabilir. Sonradan bir dil öğrenmek, o dilin fıkhını anlamak için yeterli değil” dedi. İslam dünyasına ait olsa da Batı’ya getirilen çok sayıda değerli yazma eserler olduğunu dile getiren Al-Sâmerrai, “Burada iki şey karşımıza çıkıyor. Birincisi bu yazmaları çok iyi korumuşlar. İkincisi ise bunlar başka yerlere ait ve satın alma ya da çalma yoluyla ait oldukları yerlerden alınmış. Bunları ait oldukları yere geri götürmek için herhangi bir girişim henüz yok” yorumunu yaptı.





MISIR’IN YAZMASI HOLLANDA’DA

Mısır’dan satın alınarak Leiden Üniversitesindeki özel koleksiyonlar kütüphanesine getirilen bir yazma esere değinen Al-Sâmerrai, söz konusu eserin dünyadaki en eski nüshalarından biri olduğuna işaret etti. Eline çok sayıda değerli yazma eserin geçtiğini anlatan Kasım Al-Sâmerrai, yayınladığı eserler arasında öne çıkanlardan birinin Endülüslü mütercim Ahmed İbn Kasım El-Haceri’nin “Nâ ırü’d-din ale’l-Kavmi’l-Kâfirin” adlı eserinin tahkiki olduğunun altını çizdi.





YENİ ESER YOLDA

Al-Sâmerrai, el yazması eserler üzerinde çalışacak kişiler için, “Kimseyi sevmedikleri bir şey üzerinde çalışmaya zorlayamazsınız. Yazmaları çalışacak kişilerin bu işi sevmesi lazım ve eğer severlerse o zaman başarılı olurlar” değerlendirmesinde bulundu. Al-Sâmerrai, tahkik ilminin el kitabı olarak “İlmu'l-İktinahi'l-Arabi El-İslami” adlı Arapça bir eser yazdığını belirtti.







