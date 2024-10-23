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Ünlü oyuncu Tekin Temel'den acı haber: Sete gitmek için hazırlanıyordu...

Ünlü oyuncu Tekin Temel'den acı haber: Sete gitmek için hazırlanıyordu...

Seren Som
14:4323/10/2024, Çarşamba
G: 23/10/2024, Çarşamba
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Tekin Temel
Tekin Temel

Usta oyuncu Tekin Temel, 56 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tekin Temel, "Kuruluş Osman, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ezel, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat ile Böyle Bitmesin" gibi yapımlardaki güçlü rolleriyle sinema ve televizyon dünyasına damgasını vurmuştu.

Usta oyuncu Tekin Temel, 56 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun sabah saatlerinde rol aldığı 'Bir Yemin Ettim' isimli dizi setine gitmek için hazırlanırken kalp krizi geçirdiği belirtildi.

  • Temel'in daha önce de kalp krizi geçirdiği ve kalbine stent takıldığı öğrenildi.

Menajeri duyurdu

Oyuncunun vefat haberini menajeri Meriç Esener duyurdu.Meriç Esener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Çok üzgünüm çok. Oyuncum Tekin Temel bu sabah vefat etmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerin başı sağ olsun"
dedi.

Cenaze programı belli oldu

Tekin Temel, bugün Rafiye Soyak Cami'inde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Tekin Temel kimdir?

24 Haziran 1968 senesinde Manisa'da dünyaya gelen Tekin Temel, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Temel, kariyerine tiyatro sahnelerinde başladı ve daha sonra dizi ve filmlerde yer aldı. Genellikle sahne performansları ve televizyon dizilerindeki rolleriyle tanınan Temel, karakter oyunculuğuyla dikkat çekti ve özellikle dram türündeki projelerde güçlü performanslar sergiledi.

Hangi yapımlarda rol aldı?

Tekin Temel, aynı zamanda çeşitli tiyatro oyunlarında yönetmenlik yaptı ve sahne arkasında önemli katkılarda bulundu. Sinema ve televizyon dünyasında ise farklı rollerde izleyicilerle buluştu. Aralarında
Kuruluş Osman, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ezel, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat ile Böyle Bitmesin
'in de bulunduğu birçok dizi ve filmde güçlü karakterler canlandırdı. İşte Tekin Temel'in rol aldığı yapımların tamamı şöyle:

📌Çiçek Taksi

📌Acı Hayat

📌Sevdaluk

📌İntikam

📌Kuruluş Osman

📌Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

📌Masum Değiliz

📌Afilli Aşk

📌Sevda Kuşun Kanadında

📌Memleket Hikayeleri

📌Güneşi Beklerken

📌Kaçak Gelinler

📌Suskunlar

📌Ezel

📌Veda

📌Gece Gündüz

📌Merhaba Hayata

📌Cam Kırıkları

📌Oğlum İçin

📌Büyük Buluşma

📌Çocuklar Duymasın

📌Bizim Aile

📌Üvey Baba

📌Dikkat Bebek Var

📌Abuzer Kadayıf

📌Yılan Hikayesi

📌Bize Ne Oldu

📌Ayrılsak Da Beraberiz

📌Ruhsar

📌Elli Kelimelik Mektuplar

📌Bir Yemin Ettim


#Tekin Temel
#Oyuncu
#Vefat

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