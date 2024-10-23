Usta oyuncu Tekin Temel, 56 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tekin Temel, "Kuruluş Osman, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ezel, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat ile Böyle Bitmesin" gibi yapımlardaki güçlü rolleriyle sinema ve televizyon dünyasına damgasını vurmuştu.
Usta oyuncu Tekin Temel, 56 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun sabah saatlerinde rol aldığı 'Bir Yemin Ettim' isimli dizi setine gitmek için hazırlanırken kalp krizi geçirdiği belirtildi.
- Temel'in daha önce de kalp krizi geçirdiği ve kalbine stent takıldığı öğrenildi.
Menajeri duyurdu
Cenaze programı belli oldu
Tekin Temel, bugün Rafiye Soyak Cami'inde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Tekin Temel kimdir?
Hangi yapımlarda rol aldı?
📌Çiçek Taksi
📌Acı Hayat
📌Sevdaluk
📌İntikam
📌Kuruluş Osman
📌Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
📌Masum Değiliz
📌Afilli Aşk
📌Sevda Kuşun Kanadında
📌Memleket Hikayeleri
📌Güneşi Beklerken
📌Kaçak Gelinler
📌Suskunlar
📌Ezel
📌Veda
📌Gece Gündüz
📌Merhaba Hayata
📌Cam Kırıkları
📌Oğlum İçin
📌Büyük Buluşma
📌Çocuklar Duymasın
📌Bizim Aile
📌Üvey Baba
📌Dikkat Bebek Var
📌Abuzer Kadayıf
📌Yılan Hikayesi
📌Bize Ne Oldu
📌Ayrılsak Da Beraberiz
📌Ruhsar
📌Elli Kelimelik Mektuplar
📌Bir Yemin Ettim