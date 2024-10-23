Tekin Temel, aynı zamanda çeşitli tiyatro oyunlarında yönetmenlik yaptı ve sahne arkasında önemli katkılarda bulundu. Sinema ve televizyon dünyasında ise farklı rollerde izleyicilerle buluştu. Aralarında

Kuruluş Osman, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ezel, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat ile Böyle Bitmesin