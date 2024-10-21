Gözleri ‘insan’ı görmüyor

İsrail’in Gazze’de bir yılı aşkındır devam ettirdiği katliamına, sanat dünyası ses çıkarmaya devam ediyor. Bu simlerden birisi de 78 yaşındaki heykel sanatçısı Laura Harling. Kuzey Kaliforniya’da yaşayan sanatçı, ünlü isimlerin heykellerini yapıyor. ABD eski başkanları Barack Obama ve Donald Trump, Almanya eski Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin heykeli yapılan isimler arasında yer alıyor. Harling’in ABD başkanı Joe Biden’ı şekillendirdiği “The Legacy (Miras)” isimli son heykeli liderin soykırımdakini payını anlatıyor. Sanatçı eserinde, Biden’ı uzun paltosunun altında gizlediği bombaları yiyecek dahi bulamayan Filistinli çocuklara gösterirken resmediyor ve şu notu düşüyor: “Joe Biden mirasını sergilerken, Filistinli çocuklar yiyecek için yalvarıyor.” Harling, eserlerinin ortaya çıkış hikâyesini ve sanatının amacını Yeni Şafak’a anlattı.

Sanatla Filistin’deki soykırıma ışık tutarak insanların farkındalık kazanabileceğinin altını çizen Harling, eserine gelen yorumlardan söz ederek şu ifadeleri kullandı: “Bazı insanlar heykelimi beğendi ve savaşın gerçeğinin gösterilmesi gerektiğini söyledi. Bazıları ise heykelimin çok kasvetli olduğunu ve kimsenin beğenmeyeceğini söyledi. Bir başkası da heykelimin Başkan Biden’ı kötü gösterdiğini ifade etti. Çoğu kişi ise bakıyor ve hiçbir şey söylemiyor. Filistin›deki soykırım korkunç. Liderlerin bu kadar şeytani olup böylesine büyük zulüm ve yıkıma göz yummalarını anlayamıyorum. Bir sanatçı olarak, masum insanların maruz bırakıldığı bu trajediye yorum yapmayı görev bildim. Liderler her zaman para, toprak, güç ve başkaları üzerinde kontrol sağlamanın peşinde olacak. Bu, asla tatmin edilemeyecek bir açgözlülük, empati kuramama ve başkalarını insan olarak görememe yetisizliği…”