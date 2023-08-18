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Hayat

Buzadam Ötzi hemşeri çıktı: Anadolu'dan göç etmiş

32 yıl önce İtalya Alplerinde buz içinde bulunan ve “Buzadam Ötzi” adı verilen mumyanın atalarının Anadolulu olduğu belirlendi.

08:24 . 18/08/2023 Cuma
Diğer
Buzadam Ötzi.

Buzadam Ötzi.

İlk kez 2012’de genom analizi yapılan Ötzi’nin geniş çaplı genom analizi yeniden yapıldı. İtalya merkezli Eurac Mumya Çalıştırmaları Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan çalışmada, Buzadam’ın genetik yapısı daha isabetli bir şekilde yeniden oluşturuldu.

Araştırmanın son bulgularına göre Ötzi’nin daha önce düşünülenin aksine daha koyu bir cildi var, koyu renk gözleri ve alnının gerisinde başlayan siyah saçları var. Buna göre Ötzi, 2012’deki sonuçların aksine Avrupa’yla değil erken dönem Anadolu çiftçileriyle ortak gene sahip.

Anadolu'dan göç etmiş


Araştırmacılar, Ötzi’nin bugünkü kuzey İtalya’da Güney Tirol bölgesinde yaşayıp büyüdüğünü, atalarının Anadolu’dan geldiğini ve yaklaşık 8 bin yıl önce Avrupa’ya göç etmeye başladıklarını belirtiyor.


#Buzadam Ötzi
#Anadolu
#İtalya
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