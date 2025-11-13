Yeni Şafak
Cağaloğlu'nda heyecanlı bekleyiş

04:00 13/11/2025, Perşembe
G: 13/11/2025, Perşembe
İstanbul’un asırlık yayıncılık geleneğinin kalbi Cağaloğlu Kitapçılar Sokağı, yapılan düzenlemeyle kültür sanat hayatına kazandırıldı. Tarihi dokusu korunarak yenilenen sokakta, yayınevleri ve kitabevleri okurlarla yeniden buluşmanın heyecanını yaşıyor.

Asırlardır sahafları ve kütüphaneleriyle ilim ve irfanın merkezi olan Fatih’teki Şengül Hanım ve Küçük Sokak’ta, Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilen projenin resmi açılışı, 15 Kasım’da yapılacak.

ŞİMDİLİK 11 KİTAPÇI VAR

İz Yayıncılık’ın ikinci nesil temsilcisi Ali Kahraman, çocukluğunun Cağaloğlu’nda geçtiğini belirterek, Kitapçılar Sokağı projesinin çok nostaljik olduğunu dile getirdi. Kitap Rengi Kitabevi ve Yayınevi’nden Fatma Ömerustaoğlu, 33 yıldır yayıncılık sektörü içerisinde yer aldığını dile getirerek, “Aramızda 35-40 yıldır yayıncı olanlar da var. Onların da muhtemelen hayali buydu. Burada 11 kitapçıyız. Hepimiz aynı yere taşındık. Buranın kendine ait bir ruhu olması adına hepimiz ortak kararlar aldık” dedi. Kitabevi Yayınları’nın sahibi Mehmet Varış, 1982’den beri yayıncılık yaptığını aktararak, “Kitapçıların yan yana olması herkes için faydalı. Yayıncı, satıcı, alıcı için, devletin kültürel politikaları için böyle bir yerin faydası inkar edilemez” değerlendirmesinde bulundu. Cağaloğlu Kitabevi Dağıtım sahibi İbrahim Ganioğlu ise, sokağın besmele niyetinde bir başlangıç olduğuna işaret etti.



