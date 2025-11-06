Çağan Irmak’ın ilk oyunu sahnede

Usta yönetmen Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği ilk tiyatro oyunu “Palamut Zamanı”, bugün Zorlu PSM’de sanatseverlerle buluşacak. Ayda Aksel ve Alina Boz’un başrollerini paylaştığı oyun, iki kadının kesişen hayatlarını anlatarak, sosyal medyanın yarattığı linç kültürünün yalnızlığa uzanan hikâyesiyle derin bir yüzleşme sunmayı hedefliyor. Yönetmen Irmak, izleyicinin olaylara mizahi taraftan bakan bir oyunla karşılaşacağını dile getirerek, oyunun bir şeyleri tartışmaya açtığını ve hayatta olup biten sorunlarla nasıl baş edilebileceğini gösterdiğini söyledi. Yıllardan beri çok sağlam bir tiyatro izleyicisi olduğunun altını çizen Irmak, ilk kez tiyatro oyunu yaptığını ancak bunun bir geçiş olmadığını vurguladı.