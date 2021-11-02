Hayat Cem Yılmaz Demirtaş ve Kavalaya arka çıktı Bir ülkede böyle şeyler olmamalı
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Cem Yılmaz Demirtaş ve Kavala'ya arka çıktı: Bir ülkede böyle şeyler olmamalı

Komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya üzerinden katıldığı bir canlı yayında, terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş ve anayasal düzeni ortadan kaldırmak suçundan cezaevinde olan Osman Kavala'ya arka çıktı. Evrensel standartlarda olan ülkelerde böyle şeylerin olmaması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cem Yılmaz, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavalaya arka çıktı: Evrensel standartlarda bir ülkede böyle şeyler olmamalı
Cem Yılmaz

ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklanan Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından Twitter'da paylaşılan bu çağrı büyük tepki çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükelçilerin "istenmeyen adam" ilan edilmeleri konusunda talimat verdiğini açıklamasının ardından geri adım atan 10 ülke temsilcisi özür diledi.

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CEM YILMAZ, DEMİRTAŞ VE KAVALA'YA ARKA ÇIKTI: BİR ÜLKEDE BÖYLE ŞEYLER OLMAMALI

Rüstem Batum'un YouTube kanalında söz konusu gelişme ve HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için yapılan "serbest bırakılsınlar" çağrılarına yönelik soruya yanıt veren Komedyen Cem Yılmaz, "Bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Cem Yılmaz Demirtaş ve Kavala'ya arka çıktı: Bir ülkede böyle şeyler olmamalı
OYNAT 00:59
Cem Yılmaz Demirtaş ve Kavala'ya arka çıktı: Bir ülkede böyle şeyler olmamalı
Komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya üzerinden katıldığı bir canlı yayında, terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş ve anayasal düzeni ortadan kaldırmak suçundan cezaevinde olan Osman Kavala'ya arka çıktı.

Evrensel standartlarda olan ülkelerde böyle şeylerin olmaması gerektiğini ifade eden Yılmaz, 'Ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz' dedi.

Yılmaz, ikilinin gizemli bir suçu varmış gibi gösterildiğini ifade ettiği açıklamasında, "Evrensel standartlarda, bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Başka ne düşüneyim. Çünkü elimde gerçekten dediğin gibi en yalın hali ile, evinde oturan bir vatandaş olarak, kim olduğu, ne olduğu bilinen, ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz" dedi.

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