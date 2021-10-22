Soros'un oğlundan Kavala çağrısı: Haksız yere hapsedildi

Bakan Soylu’dan 'gri liste'ye imalı tepki: Eksiğimiz Osman Kavala’yı, Demirtaş’ı serbest bırakmamak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin OECD'ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri listeye alınmasına sert tepki göstererek, 'Bir eksiğimiz vardı. Osman Kavala'yı serbest bırakmadık, Demirtaş'ı serbest bırakmadık, PKK ve FETÖ ile mücadelede kimseden talimat almadık. Onların PKK, PYD'sine Suriye'de fırsat tanımadık, eksiğimiz bu' dedi.



Bakan Soylu, LGBT'yi aile yapısının bozulmaması için engellediklerini ifade ederek, 'LGBT'yi aile yapımızı bozmasın, çocuklarımızı ahlaksızlığa sevk etmesin diye engelledik. Siz her türlü sapkınlığın içerisinde oluyorsunuz. Biz ona girmek durumunda değiliz, biz Müslüman bir devletiz” şeklinde konuştu.

