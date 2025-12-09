Cemil Meriç Mahallesi'ne yeni ve modern bir ilkokul kazandırılıyor

Eğitimde kaliteyi artıran geniş imkânlar

32 derslik ve 4 anasınıfı ile toplamda 36 sınıf alanına sahip olan okul, öğrencilere en iyi öğrenim ortamını sağlamak için tasarlandı. Ayrıca, okul bünyesinde 2 fen dersliği, 3 sanat dersliği, 2 destek eğitim odası ve müzik eğitim dersliği yer alıyor ayrıca okulda çok amaçlı bir salon da bulunuyor. Bu geniş alanlar, öğrencilere hem akademik hem de sanatsal faaliyetler için yeterli imkânı sunacak.





Ferah ve aydınlık kütüphane öğrencilere yeni bir çalışma alanı sağlıyor

Özellikle, 918.49 m² alana sahip olan kütüphane, ferah ve aydınlık çalışma ortamı sunarak 232 kişilik çalışma alanı, 32 kişilik dinlenme bölümüyle öğrencilere geniş bir okuma ve araştırma alanı sağlayacak. Kütüphanede, öğrencilerin rahatça ders çalışabileceği ve dinlenebileceği alanlar yer alıyor. Bu modern kütüphane, eğitim sürecine katkı sağlarken aynı zamanda öğrencilerin bireysel gelişimlerine de olanak tanıyacak.





Öğrencilerin sağlığı ve sosyal ihtiyaçları göz önünde bulunduruldu

Okulda, konferans salonu ve yemekhanenin yanı sıra, sağlık hizmetlerinin sağlandığı bir revir de bulunuyor. Bu alanlar, öğrenci ve öğretmenlerin hem eğitim hem de sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Ayrıca, okulun beden eğitimi salonu, öğrencilerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde donatıldı.





Yeni döneme hazırlık

Çalışmaları devam eden okul, yeni eğitim dönemiyle birlikte kapılarını öğrencilerine açmayı planlıyor. Hem öğrenciler hem de öğretmenler için son derece modern ve konforlu bir ortam sunan bu okul, bölgenin eğitim seviyesini önemli ölçüde yükseltecek. Cemil Meriç Mahallesi’nde yapılan bu yatırımla, öğrenciler sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve fiziksel anlamda da desteklenmiş olacak.





Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: ‘’Eğitim, geleceğin teminatıdır’’

Başkan İsmet Yıldırım, okulun modern yapısının ve sunduğu geniş imkânların bölge halkı için çok önemli bir yatırım olduğunu vurguladı. "Eğitimde her çocuğumuza eşit fırsatlar sunmak için sürekli çalışıyoruz. Bu okul, sadece Cemil Meriç Mahallesi’ne değil, tüm şehrimize büyük bir katkı sağlayacak. Çocuklarımız, burada sadece akademik bilgilerini değil, sosyal becerilerini de geliştirecek" dedi. Yıldırım, yeni okulun bölgedeki eğitim altyapısını güçlendireceğini ve eğitimde kalitenin artırılmasına olanak tanıyacağını belirtti.



