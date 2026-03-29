Cengiz Kurtoğlu sevenlerini korkutmuştu: Ünlü sanatçıdan son sağlık durumu

"Değerli sevenlerim; öncelikle sağlık durumum gayet iyi, hepinizin içi rahat olsun. Geçirdiğim ufak bir rahatsızlıktan dolayı geçici bir süre aranızda olamadım. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan sizlere, alanında uzman doktorlarımıza ve hastane personelimize çok teşekkür ederim. En kısa zamanda sahnelere geri döneceğim. Sevgiyle..."