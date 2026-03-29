Cengiz Kurtoğlu sevenlerini korkutmuştu: Ünlü sanatçıdan son sağlık durumu

Cengiz Kurtoğlu
Cengiz Kurtoğlu, sevenlerini korkuttu. Burun kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılan ve sonra operasyon geçiren ünlü isimden sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.
"Hain Geceler", "Duyanlara Duymayanlara", "Yorgun Yıllarım", "Duvardaki Resim" gibi şarkılarıyla tanınan arabesk fantezi müziğin sevilen ismi Cengiz Kurtoğlu, sevenlerini korkuttu.
Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kurtoğlu’nun burun kanaması sebebiyle kaldırıldığı hastanede apar topar ameliyata alındığı öğrenildi.
Tüm bu yaşananlar sonrası Cengiz Kurtoğlu'ndan açıklama geldi.
Ünlü isimden haber var: En kısa zamanda sahnelere geri döneceğim
Ünlü isimden haber var: En kısa zamanda sahnelere geri döneceğim
Sevenlerinin son durumunu merak ettiği sanatçı, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kurtoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:
- "Değerli sevenlerim; öncelikle sağlık durumum gayet iyi, hepinizin içi rahat olsun. Geçirdiğim ufak bir rahatsızlıktan dolayı geçici bir süre aranızda olamadım. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan sizlere, alanında uzman doktorlarımıza ve hastane personelimize çok teşekkür ederim. En kısa zamanda sahnelere geri döneceğim. Sevgiyle..."
