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Hayat Cennet ve Cehennem Ören Yeriyle ilgili asansör açıklaması Doğal yapısının bozulması söz konusu değil
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Cennet ve Cehennem Ören Yeri’yle ilgili asansör açıklaması: Doğal yapısının bozulması söz konusu değil

Mersin’in Silifke ilçesinde bulunan Cennet ve Cehennem Ören Yerine yapılan asansör ve seyir terası konusunda çeşitli haberlerin çıkmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı iddialara ilişkin açıklama yaptı. Cennet-Cehennem Ören Yeri’nin zarar görmesi ve doğal yapısının bozulmasının söz konusu olmadığı belirtilen yazıda asansörün özellikle yaşlı, engelli ve hamile ziyaretçiler için yapıldığı ifade edildi.

Haber Merkezi İHA
Cennet- Cehennem obruğuna yapılan asansör ve seyir terasına ilişkin açıklama yapıldı.
Cennet- Cehennem obruğuna yapılan asansör ve seyir terasına ilişkin açıklama yapıldı.

Mersin’in Silifke ilçesinde bulunan Cennet-Cehennem Ören Yeri ile ilgili çıkan haberlere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklamayla cevap verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Ziyaretçilerin talepleri ve özellikle yaşlılar ile engellilerin yoğun istekleri neticesinde gerekli projelendirme çalışmalarıyla herkesin ulaşımını rahatlıkla sağlayabilmesi için Cennet-Cehennem Ören Yeri’ne seyir terası ve asansör yapılmıştır. Seyir terası ve asansör de dâhil olmak üzere buradaki tüm yapıların projeleri Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile Adana Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca onaylanmıştır. Bu kurullar, herkesin malumu olduğu üzere, farklı bilimsel disiplinlerde uzmanlaşmış üyeleri ile her projeyi en ince detayına kadar incelemektedir. Defalarca revize çalışması isteyen bu kurullar ören yerlerine zarar verecek ihtiyaç dışı hiç bir çalışmaya izin vermemektedir. Uygulanan projenin fizibilite çalışması esnasında hem ülkemizde hem de dünyada yapılmış benzer asansör uygulamaları titizlikle incelenmiştir.

Cennet mağarasına inen asansör tartışmaya neden oldu
FOTOĞRAF 6
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Mitolojide tanrıların en büyüğü Zeus ile canavarların en büyüğü Tifon'un iktidar mücadelesine ev sahipliği yaptığına inanılan Cennet-Cehennem mağaraları için 2018 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından yaşlılar ve engellilere yönelik proje hazırlandı.
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Proje kapsamında en derin noktası 135 metre olan ve 452 basamaklı bir merdivenle ulaşılan, M.S. 5’inci yüzyılda Tanrı Pan’a adanan bir kilisenin de içinde bulunduğu Cennet Mağarası'na çelik konstrüksiyonlu asansör, 128 metre derinliğe sahip olan Cehennem Mağarası'na seyir terası yapıldı.
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Projenin tamamlanmasının ardından paylaşılan fotoğraflar, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Demir asansörün bölgenin doğal yapısına zarar verdiği belirtildi.
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Bir sosyal medya kullanıcısı, 10 yıl kadar önce gitmiştim. Oranın en güzel tarafı yavaş yavaş o mağaranın kokusunu, güzelliğini içine çeke çeke inmekti yorumunda bulundu.
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Mimarlar Odası Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Özcan Karadağ, Elbette bölgenin kullanımını kolaylaştırmak için asansör gibi araçların kullanımı doğrudur. Fakat maliyet olarak da makul seviyenin çok üzerinde olan, bölge jeolojisine zarar veren adeta bir demir yığınıyla yapılması tarafımızca kabul edilemez dedi.
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LÜTFÜ ELVAN AÇIKLAMA YAPACAK <br> <br> Mersin Valisi Ali İhsan Su ile Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, proje ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Konuyla ilgili olarak dönemin Kalkınma Bakanı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mersin Milletvekili Lütfi Elvan’ın cuma günü bir açıklama yapacağı öğrenildi.
Cennet mağarasına inen asansör tartışmaya neden oldu
Mersin'in Silifke ilçesindeki Cennet-Cehennem mağaraları için 2 yıl önce Kalkınma Bakanlığı tarafından yaşlılar ve engelliler için hazırlanan 10 milyon liralık asansör projesi tartışmalara neden oldu. Projenin tamamlanmasının ardından fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan demir asansörün bölgenin doğal yapısına zarar verdiği iddia edildi.

YAŞLI, ENGELLİ VE HAMİLE ZİYARETÇİLER İÇİN...

  • Cennet Obruğu’na 452 antik merdiven kullanılarak ulaşılmaktadır. Alandan çıkış da hesaba katıldığında özellikle yaşlı, engelli ve hamile ziyaretçiler için bu tarihi güzelliğin görülmesi imkânsız hale gelmektedir. Ayrıca acil durumlarda mağaranın aşağı kısımlarında kalan ziyaretçilere sağlık ekiplerince gerekli müdahale de zamanında yapılamamaktadır. Ancak, Cennet Obruğu içerisinde yer alan 452 merdivenin kaldırıldığı iddiası asılsızdır. Burudaki 452 antik basamağın restorasyonu yapılmış, ziyaretçilerin konfor ve güvenliği için merdiven kenarına korkuluklar ile yer yer dinlenme alanları oluşturulmuştur.”

DHA
Mersin’in Silifke ilçesinde bulunan Cennet ve Cehennem Ören Yerine yapılan asansör ve seyir terası yapıldı.

DOĞAL YAPISININ BOZULMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Cennet-Cehennem Ören Yeri’nin zarar görmesi ve doğal yapısının bozulmasının söz konusu olmadığı belirtilen yazıda, “Mağaranın iç kısımlarında, nemin yoğun olduğu bölgelerde ziyaretçilerin kaymasını engellemek için taş basamakların üstü güvenlik filesi ile kaplanmıştır. Bu yapılan imalatlar neticesinde gelen ziyaretçilerden isteyenler antik merdiven basamaklarını kullanarak güvenli bir şekilde Cennet Obruğu’na inip çıkabileceklerdir. Söz konusu proje kapsamında asansör ile birlikte cam seyir terası, Zeus Tapınağı, Meryem Ana Kilisesi ile antik merdivenlerinin restorasyonu ve yaşam alanlarının yeniden yapılması işi bulunmaktadır. Uygulanan proje ile Cennet-Cehennem Ören Yeri’nin zarar görmesi, doğal yapısının bozulması söz konusu değildir. Burada gerçekleştirilen uygulama teknik hususular dikkate alınarak, bölge kurullarınca onaylanmış, şeffaf bir proje olarak hayata geçirilmiştir” ifadelerine de yer verildi.

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