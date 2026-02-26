Çocuklar artık ayetlerle büyüyecek

Kur’an-ı Kerim’den seçilen 50 ayeti çocuklar için anlatan “Ayetlerle Büyüyen Çocuk” kitabı Nesil Çocuk’tan çıktı. Cemile Şık ve Yusuf Yıldız’ın yazdığı, Cemile Şık’ın resimlediği kitapta seçilen ayetler, çocuğun iç dünyasına nazikçe dokunuyor, onu düşünmeye, hissetmeye ve anlamaya davet ediyor.

Yalova Üniversitesi İslami İlimler mezunu olan ve halen İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimine devam eden Şık, projenin yaklaşık 13 yıl önce ortaya çıktığını söyledi. Çocuklara yönelik bu alanda önemli bir boşluk olduğunu fark ettiğini belirten Şık, “Daha önce karşılaştığım bir çocuk tefsirini kıymetli bulmakla birlikte yeterli olmadığını düşünmüştüm. Özellikle Allah’ın adının ve ayetlerinin küçük yaşta, doğru ve anlaşılabilir bir dille aktarılmasının gerekli olduğuna inanıyordum. Bu ihtiyaçtan hareketle ben de bu çalışmanın bir parçası olmak ve katkı sunmak istedim” diye konuştu.

ÇİZİMLERDE İSLAM SANATLARINDAN İLHAM ALDIM

İlk aşamada ayetleri seçtiklerini fakat tefsir metninin henüz ortada olmadığını dile getiren Şık, “Öncelikle resimlerle başladım. Bu sırada kitabı yazdırmak için bir yazar arayışına girdik, çeşitli denemeler yaptık ancak aradığımız dili tam olarak bulamadık. Resimler tamamlandığında metin hâlâ ortada yoktu. Bunun üzerine metni Yusuf Bey’le birlikte yazmaya karar verdik” diyerek kitabın hazırlık aşamasından bahsetti.

Aynı zamanda illüstratör olan Şık, çizimleri yaparken iki noktaya özellikle dikkat ettiğinin altını çizdi: “Öncelikle ayetlerin anlamını açıklamaya yardımcı olacak, çocukların zihninde görsel bir karşılık oluşturabilecek sahneler kurmayı hedefledim. Amaç ayeti tasvir etmekten çok, çocuğun ayeti düşünmesini kolaylaştıracak bir hayal alanı açmaktı. İkinci olarak klasik bir illüstrasyon dili yerine geleneksel sanatların estetiğinden beslenen bir üslup tercih ettim. İslam sanatlarından ilham alan, fakat çocuk dünyasına hitap edecek şekilde yorumlanmış resimler üretmek istedim. Renklerin dikkat çekici ama yorucu olmamasına, genel atmosferin ferah, aydınlık ve huzur verici olmasına özen gösterdim.”

KİTAPTAKİ RESİMLERDEN SERGİ

12 Mart’ta hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden bir sergi hazırlığı içinde olduklarını sözlerine ekleyen Şık, “Yeni Camii’nin yanındaki Hünkâr Kasrı’nda sergi açılışımız gerçekleşecek. Sergide kitapta yer alan 50 resmin fine art baskıları, geleneksel yöntemlerle altınlanıp işlenerek sunulacak” dedi.

İsraf ayeti beslenmesine yansıdı

Çocuklar için Kur’an merkezli kitapların yayın tarafında çokça bulunduğunu dile getiren editör ve yazar Yusuf Yıldız ise şunları söyledi: “Bu projeyi Cemile Hanım bana ilk sunduğunda mutluluk duydum. Resimleme süreci tamamlandıktan sonra sıra tefsir bölümlerini yazmaya gelmişti. Halihazırda çocuklar için kitaplar yazıp yayına hazırlıyorum. Bu noktada bir hayli tecrübe biriktirmiştim. Ayetleri ve ayetlerin tefsirini çocuklara sunarken bu tecrübeyle yaklaştım. Çocukların okurken sıkılmayacağı, gündelik hayatlarından izler bulacağı, dönüp dönüp kitabın kapağını aralayacağı bir ifade biçimi geliştirmeye gayret ettim.”

Kitap kısa süre önce yayımlandığı halde güzel yorumlar geldiğini belirten Yıldız, bunlardan birini şu ifadelerle paylaştı: “Bir okuyucu şöyle yazmış, ‘Artık okulda beslenmesine dikkat ediyor, eskiden parça parça yiyeceklerle gelen beslenme tamamen bitiyor. İsraf ayeti sanırım bunda etkili oldu.’ Yazarını daha çok mutlu edecek bir dönüş bilmiyorum.”







