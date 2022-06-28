​Çocuklar Roblox ile otizm ve sosyal sorumluluğa farklı bir bakış açısı kazandı

İGA İstanbul Havalimanı, Tooplay ve Anzu iş birliği ile Türkiye’de Dünya Otizm Farkındalık Günü’nü kutlamak için Roblox bünyesinde oyun içi reklam kampanyası başlattı. Kampanya, çocuklar ve gençler arasında otizm ve sosyal sorumluluk bilincini yaymak için oluşturulan daha büyük bir kampanyanın bir parçasıydı.

Kampanya, yenilikçi yönüyle dijital ve gerçek dünyanın sınırlarını aştı. Kampanya kapsamında ilk adım olarak otizmli çocuklara yönelik atölye çalışmaları düzenlendi ve hayal güçlerini kağıda dökmeleri istendi. Hayata geçirilen resimler daha sonra İstanbul Havalimanı'nda bir sergi kapsamında kullanıldı.

Sanat eserlerinin etkisini ve ilgisini artırmak için resimler canlandırıldı ve dijital AR platformlarına yüklendi. Havalimanı misafirleri AR teknolojisini kullanarak tasarımları sergi sırasında canlandırılmış şekilde izleyebilme şansı yakaladı. Ayrıca birçok resim Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı’na (TODEV) bağış toplamak amacıyla NFT’ye dönüştürülerek satıldı.

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Yaratıcılığı bir üst düzeye taşıyan ve markanın yalnızca havalimanı ziyaretçilerine değil, ülke genelinde çocuklara ve gençlere ulaşmasına da yardımcı olan İGA, Skala Medya dijital ekibinin liderliğinde gerçekleştirilen kampanya ile yapıtları metaverse oyun platformu Roblox’a taşıdı.

Roblox, milyonlarca oyuncunun dijital dünyada oyun oluşturmak, paylaşmak ve oyun oynamak için bir araya geldiği bir alan. Oyun oynamak, sosyalleşmek, içerik tüketmek ve markalarla etkileşim kurmak için platforma giriş yapan 202 milyondan fazla aktif kullanıcı ve 20 milyondan fazla oyunla Roblox, meta dünyasına giriş için en büyük köprülerden biri ve yüksek oranda tercih edilen bir dijital platform. Türkiye de Roblox bünyesinde en fazla geliştirici ve aktif oyuncu sayısına sahip ilk 10 ülke içinde yer alıyor.

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İGA İstanbul Havalimanı, platformun en popüler başlıklarının birçoğundaki sanat eserlerini, yol kenarındaki reklam panoları ve binaların yanları dahil olmak üzere birçok 3D oyun içi reklam alanlarında sergileyerek Türkiye genelinde binlerce çocuğa ulaşmak için Anzu'nun kullanıcı deneyimini kesintiye uğratmayan oyun içi reklamlarından yararlandı.

İGA Sosyal ve Dijital Medya Müdürü Mertcan Tanaydı, “Herkes için Havalimanı” hedefiyle, özel ihtiyaç sahibi tüm bireylerin doğduğu andan itibaren sahip olduğu hakları önemseyerek tüm misafirleri için daha “erişilebilir” bir havalimanı olma hedefine odaklanarak, çocuklarımızı seyahat hayallerini Roblox Metaverse'e taşıyarak örnek bir proje gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Bu projede sanat ve teknolojiyi bir araya getirdik ve Roblox genç kitlelere ulaşmamızda doğan bir yoldu. Önümüzdeki dönemde farklı projelerle oyun içi reklamlarda yer almaya devam edeceğiz.”

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Skala Medya Dijital Grup Başkanı Nihal Demirçelik, “İstanbul Havalimanı (İGA)'nın otizimli çocuklar için tasarladığı projeyi ilk duyduğumuzda daha fazla çocuğu projenin içine nasıl dahil edebiliriz diye düşündük ve çocukların zaman geçirmekten en çok hoşlandıkları yere, oyuna yöneldik. Oyun platformları içinde yaptığımız araştırma sonrası oyunların hitap ettiği yaş aralıklarına ve etkileşim oranlarına göre bizim için en doğru çözüm Roblox oldu. Roblox çalışması ile çocukların otizm konusunda farkındalığını arttırırken, otizimli çocukların ürettikleri sanat eserlerini diğer çocuklarla buluşmasını sağladık.

Anzu Senior Müşteri Yöneticisi Betül Gül, “Oyun, çocuklar arasında sosyal farkındalık ve eğitim oluşturmak için harika bir ortam. Kendi Animal Crossing adalarını inşa etmekten Fortnite devralmalarına ve sponsorlu yayınlara kadar bu son derece ilgi çekici eğlence biçiminden yararlanan sayısız marka örneği gördük. Anzu'nun klasik oyun içi reklamcılık modellerinden farkı, markaların oyun dünyasına hızlı ve kolay bir şekilde girerek milyonlarca oyuncuya en sevdikleri mobil, bilgisayar, konsol ve Roblox oyunlarından doğrudan ulaşmalarına olanak sağlamasıdır. İstanbul Havalimanı (İGA)'nın kampanyasının başarısını görmek inanılmazdı ve dünya çapındaki markalar oyun içi reklamların sunduğu potansiyeli fark etmeye başladı. Benzer projeler üzerinde çalışmayı dört gözle bekliyorum."