​Çocuklarda alerji neden görülür: Yedi belirti yedi önlem

Günümüzde birçok çocuk, mevsimsel alerji hastalığından muzdarip durumda. Bu durum, günden güne de artış gösteriyor. Bu mevsimsel alerjiler bağışıklık sisteminin; küf ve polen gibi dışarıdaki bazı faktörlere karşı aşırı reaksiyon göstermesinden dolayı oluşuyor. Mevsimsel alerjinin tam olarak nedeni bilinmemekle birlikte, buna giderek sterilize edilen ortamlarımızın; çocukların bağışıklık sistemlerini düşürerek, günlük mikroplara karşı maruziyetini azalttığı belirtiliyor.

Sonbaharda havaların soğuması, okulların açılması ve kapalı mekanlarda geçirilen zamanın artmasıyla üst solunum yolu enfeksiyonlarında da artış olduğunu, enfeksiyonların kolayca bulaş imkanı bulduğunu belirten Dr. Muammer Yıldız, enfeksiyonların da alerjik bulguları tetikleyebildiğine vurgu yaptı.

Çocuklarda sonbaharda görünen bazı belirtilerin alerji kaynaklı olabileceğini ifade eden Yıldız, 'Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, burun yanması ve burun kaşıntısı, hapşırma, gözlerde kızarıklık, yanma, sulanma, gözaltlarında mavimsi ve mor renkli görünüm, geniz akıntısı, öksürük, hırıltı, nefes darlığı ve uykuda terleme belirtilerinin ortaya çıkması durumunda tedavinin gecikmemesi adına bir an önce hekime başvurulması gerektiğini belirtti.

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Çocuklarda görülen alerjiye karşı neler yapılabileceğinden bahseden Yıldız, 'Burun, dudak ve göz çevresine ince bir tabaka vazelin sürerek polenlerin vücuda girişini engelleyebilir, çocuklarınızı ellerini sık yıkamaları ve gün içerisinde ellerini yüzüne sürmemeleri, arkadaşlarıyla sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda bilgilendirin, soğuk havalarda evde kullanacağınız ısıtıcılar odanın nem oranını düşürüp havayı kurutabileceğinden odayı düzenli aralıklarla havalandırın.' dedi.

Eşyaların alerjiye etkisi ile ilgili alınabilecek önlemlerden de bahseden Dr. Yıldız, 'Çocuğunuzun uyuduğu odada çok fazla eşya bulundurmayın. Çiçek, oyuncak, battaniye, halı gibi eşyalardan da uzak tutun. Yünlü ve tüylü giyseler giydirmeyin, nevresimini en az 60 derecede yıkayın. Çamaşırları çocuğunuzun yanında kurutmayın, boş olan bir odada kurutun.' ifadelerini kullandı.

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