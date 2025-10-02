Yeni Şafak
'Contemporary Gaza' sokakta

Grafiti sanatının Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden Muhammed Emin Türkmen, Contemporary İstanbul'da Gazze konusunun işlenmemesine tepki olarak İstanbul'da bir sokak duvarına "Contemporary Gaza" sergisi açtı.

İMÇ Blokları'nın sonunda Unkapanı Köprüsü’ne girmeden önceki alt geçitte Gazze’yi anlatan çalışmalar yapan Türkmen, "Contemporary Gaza sanat fuarında Benjamin Netayahu'nun ilk kişisel sergisi siz sanat severleri bekliyor!” diyerek katliamları resmettiğini duyurdu. MET takma isimli sanatçı sosyal medyasında, “Contemporary Gaza bir eser değil, bir suç duyurusudur. Duvarlarda sergilenen kareler, sanat değil; kanıttır. Bu serginin küratörü acının kendisi, sanatçısı katildir, izleyicisi ise tanıklığından kaçamayacak olan insanlıktır” cümleleriyle tepkisini dile getirdi.

Muhammed Emin Türkmen

HİÇBİR SANATÇININ GAZZE’Yİ ANLATAN ESERİ YOKTU

Türkmen, Contemporary İstanbul'da doğrudan Gazze konusunun işlenmemesine şaşırdığını belirterek, "Maalesef ama maalesef hiçbir sanatçının doğrudan Gazze'yi anlatan bir çalışması yoktu. Bu olay bu kadar dünyanın gündemindeyken, orada yer alan sanatçıların bu konuya değinmemesi açıkçası bana çok dokundu. Onlar sanatını salonlarda sergilediler. Ben de bir sokak sanatçısıyım. Ben de sanatımı sokakta sergiledim. O yüzden bu çalışmayı yaptım" diye konuştu.

579 sanatçının 931 eserinin yer aldığı Contemporary İstanbul'un 20. edisyonu, 25-28 Eylül'de Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Sergide Gazze'de yaşananlara değinilmemesi başka bir sanatçının daha tepkisini çekmiş, sanatçı, Tersane İstanbul'un arka kapısından girerek fuar alanına kaçak eser sokarak Gazze protestosu gerçekleştirmişti.



