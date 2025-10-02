'Contemporary Gaza' sokakta

İMÇ Blokları'nın sonunda Unkapanı Köprüsü’ne girmeden önceki alt geçitte Gazze’yi anlatan çalışmalar yapan Türkmen, "Contemporary Gaza sanat fuarında Benjamin Netayahu'nun ilk kişisel sergisi siz sanat severleri bekliyor!” diyerek katliamları resmettiğini duyurdu. MET takma isimli sanatçı sosyal medyasında, “Contemporary Gaza bir eser değil, bir suç duyurusudur. Duvarlarda sergilenen kareler, sanat değil; kanıttır. Bu serginin küratörü acının kendisi, sanatçısı katildir, izleyicisi ise tanıklığından kaçamayacak olan insanlıktır” cümleleriyle tepkisini dile getirdi.

Türkmen, Contemporary İstanbul'da doğrudan Gazze konusunun işlenmemesine şaşırdığını belirterek, "Maalesef ama maalesef hiçbir sanatçının doğrudan Gazze'yi anlatan bir çalışması yoktu. Bu olay bu kadar dünyanın gündemindeyken, orada yer alan sanatçıların bu konuya değinmemesi açıkçası bana çok dokundu. Onlar sanatını salonlarda sergilediler. Ben de bir sokak sanatçısıyım. Ben de sanatımı sokakta sergiledim. O yüzden bu çalışmayı yaptım" diye konuştu.