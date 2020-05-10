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Hayat Çorbadan tatlıya bulgurlu lezzetler
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Çorbadan tatlıya bulgurlu lezzetler

Bulgurun faydası saymakla bitmez aynı zamanda Anadolu’da yemek kültürümüzün de temelidir. Bu Ramazan son derece sağlıklı olan bulgurla sofranızı şenlendirmenun vaktidir. Tatlısından çorbaya işte tarifler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bulgur Ekmeği
Bulgur Ekmeği

Anadolu sofralarını olmazsa olmaz yiyeceğidir bulgur. Farklı şehirlerde farklı lezzetlerde bulgurla birbirinden güzel yemekler yapılır. Ramazan sofralarında bulgurla yapılmış tatlıdan tuzluya farklı lezzetlere yer açmanın tam zamanı. Duru Bulgur Gıda Mühendisi Ece Duru hem bulgurun önemli bir besin kaynağı olduğunu anlattı hem de bulgurlu tarifler paylaştı.

FIRINDA BULGUR DOLMASI

Fırında bulgur dolması

MALZEMELER

* Soğan 2 orta boy

* Biber 2 büyük boy

* Domates 2 orta boy

* Tereyağı 10 yemek kaşığı

* Duru Başbaşı bulgur 1.5 su bardağı

* Salça 2 yemek kaşığı

* Tuz 1 tatlı kaşığı

* Nane 1 yemek kaşığı

* Kekik 2 tatlı kaşığı

* Kırmızıbiber 1 tatlı kaşığı

* Beyaz peynir (Rendelenmiş ) 1+1/2 su bardağı

* Su 3.5 su bardağı

* Yumurta 1 adet

* Yoğurt 2/3 su bardağı

YAPILIŞI

Soğan, biber ve domatesleri doğrayın. Soğanı yağla kavurun, önce biber sonra domatesi ekleyip biraz daha kavurun. Bulgur ve salçayı ilave edip iyice karıştırın. Tuz ve baharatların yarısını ekleyerek 5 dakika daha çevirin. Ezilmiş veya rendelenmiş peyniri ilave edip karıştırın. Peynir eriyince sıcak su ilavesiyle borcam tepsiye döküp 180 °C ısıtılmış fırına sürün. Hafif suyunu çekince üzerine çırpılmış yumurta yoğurt karışımını gezdirin, kalan kırmızıbiber, nane ve kekiği serperek tekrar fırına sürün. Üzeri kızarınca fırından çıkarıp sıcak olarak servis yapın.

MEYİR ÇORBASI

Meyir Çorbası
  • MALZEMELER
  • * Ayran 10 su bardağı,
  • * Yumurta 1 adet
  • * Kabak 2 orta boy
  • * Duru Başbaşı bulgur ¾ su bardağı
  • * Tuz 2 tatlı kaşığı
  • * Tereyağı 10 yemek kaşığı
  • * Soğan 1 büyük boy
  • YAPILIŞI
  • Ayranla yumurtayı iyice çırpın, tencereye boşaltıp kaynayıncaya kadar karıştırın. Kaynayınca küçük küçük doğranmış kabakları ve bulguru katıp kısık ateşte bulgur ve kabaklar yumuşayıncaya kadar pişirin. Ocaktan alınca tuz ilave edin. Tavada yağ ile ince doğranmış soğanı kavurup çorbanın üstüne gezdirin.

REVANİ

Revani

MALZEMELER

* Yumurta 6 adet

* Şeker ½ Su bardağı

* Un 1 su bardağı

* Duru çiğ köftelik bulgur 1 su bardağı

* Limon kabuğu rendesi ½ tatlı kaşığı

YAPILIŞI

Hamuru: Yüksek kenarlı, 30 cm çapında bir tepsi veya kalıbı yağlayın. Derin bir kabın içerisinde yumurta ve şekeri yoğurt kıvamına gelinceye kadar çırpın. Elenmiş un, ince bulgur ve limon kabuğunu ilave edin. Büyük bir kaşık yardımı ile aşağıdan yukarı olacak şekilde karıştırın. Hamuru yağlanmış tepsiye dökün ve orta ısılı fırında 35-40 dakika pişirin. Fırından çıkarıp üzerine sıcak şurubu dökün. Şurubu çekmesi için tekrar kapatılmış ama sıcak fırına sürün. Soğuyunca dilimlere ayırın. Antep fıstığı, Hindistan cevizi rendesi veya kaymak ile servis yapın. Şurubu: Şeker, su ve limon suyunu ateşe koyun. Şeker eriyinceye kadar karıştırın ve kaynadıktan 3 dakika sonra ateşten alın.

BULGUR EKMEĞİ

  • MALZEMELER
  • * Duru çiğ köftelik bulgur 2 su bardağı
  • * Tuz 2 tatlı kaşığı
  • * Un 2 Su bardağı
  • * Biber Salçası 1 yemek kaşığı
  • * Soğan 3 orta boy
  • * Zeytinyağı ¼ Su bardağı
  • * Pul biber 1 tatlı kaşığı
  • * Reyhan 2 yemek kaşığı
  • * Yeşil soğan 1,5-2 demet
  • * Tereyağı 9 yemek kaşığı
  • YAPILIŞI
  • Bulguru 1.5 su bardağı sıcak suyla ıslatıp üstü kapalı olarak 20-25 dakika bekletin.
  • Daha sonra bulguru tuz, un, salça ekleyip gerektiği kadar suyla, hamur haline gelinceye kadar (kulak memesi yumuşaklığında) yoğurun. İnce doğranmış soğanı sıvı yağla kavurun. Ateşten aldıktan sonra reyhan ve pul biberi ekleyin. Hamura kavrulmuş soğan, iri doğanmış yeşil soğan ve tereyağını ilave edip iyice yoğurun. 4 bezeye ayırıp her bezeyi pasta tabağı büyüklüğünde (19-20cm) ve 2cm kalınlığında açın. Yağlanmış tepsiye yuvarlak şekilde serin (istenirse hamurun tümü tepsiye yayılıp kesilerek yapılabilir) üzerine parmak uçlarıyla hafif bastırarak şekil verdikten sonra 200 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.
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