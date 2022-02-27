Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğandan Erbakan mesajı Hocamızı hayır dua ile yad ediyorum
AKTÜEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbakan mesajı: Hocamızı hayır dua ile yad ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının yıl dönümünde Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı andı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı ve istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören hocamızı rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Erbakan mesajı: Hocamızı hayır dua ile yad ediyorum
Prof. Dr. Necmettin Erbakan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

  • "Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı ve istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören 54. Hükûmet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum."

Büyük çelişki: 'Erbakan'ı ıslıklarım' diyen Canan Kaftancıoğlu Erkaban'ı anma töreninde en önde oturdu
GÜNDEM
Büyük çelişki: 'Erbakan'ı ıslıklarım' diyen Canan Kaftancıoğlu Erkaban'ı anma töreninde en önde oturdu
Galatasaray nefes aldı

Galatasaray nefes aldı

​Galatasaray iki kez geriye düştüğü maçta 4-2 kazandı.
Vaka sayısında büyük düşüş

Vaka sayısında büyük düşüş

​Türkiye'nin 27 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.
Rusyanın Ukraynaya yönelik başlattığı işgal girişiminde dördüncü gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

​Hava sahasını Rus uçaklarına kapatacak.

​Zelenskiy: Sonuç vereceğini düşünmüyorum ama deneyelim.

Rus caydırıcı güçlerinin özel savaş görevi durumuna geçirilmesini emretti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.