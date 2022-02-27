Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbakan mesajı: Hocamızı hayır dua ile yad ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
- "Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı ve istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören 54. Hükûmet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum."
Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı ve istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören 54. Hükûmet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum. pic.twitter.com/osktYqxw0A
Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı ve istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören 54. Hükûmet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum. pic.twitter.com/osktYqxw0A— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 27, 2022