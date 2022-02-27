Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbakan mesajı: Hocamızı hayır dua ile yad ediyorum

Nihat Doğan yıllar önce PKK'nın yanında konumlandırdığı HDP'yi savundu: Mazlum bir parti

TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu olan sanatçı Nihat Doğan, daha önce çok sert bir dille eleştirip PKK ile yan yana konumlandırdığı HDP hakkında fikrinin değiştiğini belirtti. Doğan, 'HDP mazlum bir partidir. Kürtlerin partisidir' diyerek HDP'nin siyasi liderlerinin rehin alındığını ifade etti.