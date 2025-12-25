Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,
"Milletimizin ve İslam âleminin mübarek üç aylarını ve Leyle-i Regaib’ini tebrik ediyorum. Rahmet ve mağfiret ikliminin kalplerimizi kuşattığı bu önemli gecenin, 86 milyon vatandaşımızla birlikte gönül coğrafyamız ve tüm İslam âlemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum"
ifadelerini kullandı.
