Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Regaib Gecesi' mesajı

20:2225/12/2025, Perşembe
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Regaib Gecesi'ne ilişkin yaptığı paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam âleminin mübarek üç aylarını ve Leyle-i Regaib’ini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Milletimizin ve İslam âleminin mübarek üç aylarını ve Leyle-i Regaib’ini tebrik ediyorum. Rahmet ve mağfiret ikliminin kalplerimizi kuşattığı bu önemli gecenin, 86 milyon vatandaşımızla birlikte gönül coğrafyamız ve tüm İslam âlemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum"
ifadelerini kullandı.




