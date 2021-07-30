Hayat Dedesine aşure götürürken trafik kazasında ölen Edanın diplomasını babası aldı
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Dedesine aşure götürürken trafik kazasında ölen Eda'nın diplomasını babası aldı

Geçtiğimiz yıl dedesine aşure götürürken trafik kazasında hayatını kaybeden Eda Müdüroğlu’nun üniversite diplomasını, babası Bertan Müdüroğlu teslim aldı. Müdüroğlu, ''Kızım paramedik bölümünde okuyordu. Bu sene de mezun oldu. Diplomasını keşke kendisi alsaydı” diye konuştu.

Haber Merkezi İHA
Dedesine aşure götürürken trafik kazasında ölen Edanın diplomasını babası aldı
Bertan Müdüroğlu (solda) diplomayı Öğretim Görevlisi Gürkan Erdoğan’dan teslim aldı.

2020 yılında Yalova Üniversitesi Termal Meslek Yüksekokulu Paramedik bölümünden mezun olan Eda Müdüroğlu, öğrenimini tamamladıktan sonra Bursa’da yaşayan ailesinin yanına dönmüştü. Genç kız, 30 Ağustos 2020 tarihinde dedesine aşure götürürken trafik kazasında yaşamını yitirmişti.
Kızının diplomasını almak için Yalova Üniversitesi’ne başvuruda bulunan baba Bertan Müdüroğlu, olumlu yanıt aldı. Yalova Üniversitesi kampüsüne giden Müdüroğlu, Öğretim Görevlisi Gürkan Erdoğan’dan kızının diplomasını teslim aldı.

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'KEŞKE KENDİSİ ALSAYDI'
Müdüroğlu, kızının diplomasını alamadan vefat ettiğini söyledi. Üniversite yetkililerine teşekkür eden Müdüroğlu, “Allah razı olsun hepsinden. Kendini bilmez bir şoför SRC belgesi olmadan aşırı bir yükle rampa yukarı mahalle arasında geri doğru kaçırıyor arabayı dikkatsiz bir şekilde kızımı evle araba arasında sıkıştırıyor. Kızım olay yerinde hayatını kaybetti. Kızım paramedik bölümünde okuyordu. Bu sene de mezun oldu. Diplomasını keşke kendisi alsaydı” diye konuştu.
EN AKTİF ÖĞRENCİLERDEN BİRİYDİ
Termal Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Gürkan Erdoğan ise Eda Müdüroğlu’nun başarılı bir öğrenci olduğunu söyledi. Üzgün olduğunu dile getiren Erdoğan, “Eda en aktif, en girişken öğrencilerimizden birisiydi. Gönül isterdi ki burada yanımızda olsun ama kendisini yanımızda göremediğimiz için çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.

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