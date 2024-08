Denek hayvanlar için uzayda alternatif bir dünya

Esra Bulut’un kaleme aldığı, çizer Afra Elif’in rengarenk çizimleriyle “Ay Kâşifi: Pelikanım Peli” kitabı, geçtiğimiz yıl yayımlanan “Yeniden Parlayan Güneş- Pelikanım Peli” kitabının devamı olarak Timaş Çocuk etiketiyle okurlarıyla buluştu. “Ay Kâşifi: Pelikanım Peli” kitabı, çocukların bilime ve uzaya olan ilgisini artıran ilham verici bir hikâye sunuyor. Peli ve arkadaşlarının Ay’a yaptığı macera dolu yolculuk, çocuklara hayal gücünün ve keşfetmenin önemini gösteriyor. Hikâye, işbirliği ve azmin gücünü vurgulayarak, çocukların cesaret ve kararlılıkla her şeyin başarılabileceğini öğretiyor.

Esra Bulut, çocuklara dünyadaki kaynaklarımızı nasıl anlatmamız ve tüketmemiz gerektiği konusunda da “Öncelikle farkındalığı yüksek ülkelerin bile iklim krizi ya da küresel ısınma ile mücadele konularında kafasının son derece karışık olduğunu söyleyebilirim. Bu karmaşanın içinde yol olmaya çalışan topluluklar genellikle şu mesajı veriyor; ‘Biz öyle ya da böyle dünyayı kullandık ve ayrılıyoruz. Umudumuz çocuklarımız.’ Aslında henüz doğru düzgün global bir strateji planını bile başlatmamışken çocuklara baş edemeyecekleri büyüklükte bir sorun yumağı armağan ediyoruz. Bu ortamda çocukların bilinçli olmama lüksünün kalmadığını düşünüyorum. Çocukların küresel ısınma konusunda devlet destekli bilinçlenmesi ve her çocuk için ortalama bilincin geliştirilmesi ilk adım olarak çok kıymetli. Böylelikle belki her çocuk kaynakları nasıl kullanacağına dair ileri sorgulamalara varamasa da tüketimin neden dünyada bu kadar fazla olduğunu ya da geri dönüşüm meselesini diline dolayan gelişmiş ülkelerin neden her şeyi plastik kutularda tükettiğini kendiliğinden sorgulayabilir” sözleriyle tavsiyede bulunuyor.