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Hayat

Depremleri önceden haber veriyor diye kuş satışları patladı

Depremlerin ardından bazı bilim insanlarının, hayvanların depremin öncül sarsıntılarını saniyeler veya dakikalar önce hissedebileceği yönündeki açıklamaları kuş satışlarını patlattı.

17:24 . 27/02/2023 Pazartesi
IHA
Deprem felaketi sonrası muhabbet kuşlarına talep arttı.

Deprem felaketi sonrası muhabbet kuşlarına talep arttı.

Deprem korkusu evcil hayvanlara olan ilgiyi artırdı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası sarsıntılardan önce hayvanların garip davranışlar sergilediği iddialarının yeniden gündeme gelmesi ve bazı bilim insanlarının hayvanların depremin öncül sarsıntılarını saniyeler veya dakikalar önce hissedebileceği yönündeki açıklamaları kuş satışlarını patlattı. Petshoplarda kuş satışlarının yanı sıra kedi ve köpek satışlarında da artış olduğu ifade edildi.

Deprem sonrası evcil hayvan satışları arttı

“Depremle birlikte hayvanların ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu anladık.” diyen petshop sahibi Songül Üstündağ, depremden önce kuş satışları düşük iken şuanda aşırı derece de talep olduğunu söyledi.

"Depremden önce kuşların çırpındığını, depremin olacağını hissettiklerini söylediler"

Bazı vatandaşların depremden önce kuşların aşırı ses çıkardıklarını, huzursuz olduklarını dile getirdiklerini anlatan Üstündağ, “Bazı müşterilerimiz geldi. Depremden önce kuşların çırpındığını, depremin olacağını hissettiklerini söylediler. Bu nedenle şu an kuşlara aşırı bir talep var. En az üç dakika önceden uyardıklarını söylüyorlar. Bu üç dakika da insanlar için evden kaçış demektir. Çok büyük bir süre.” dedi.

"Deprem sonrası bazı hayvanların yerini gösterdiğine dair haberler geliyor"

Diğer hayvanlardan da kedilerin deprem öncesi aşırı tedirgin oldukları, miyavladıkları, kendilerini hırpaladıklarını bazı müşterilerin anlattıklarını kaydeden Üstündağ, “Hayvanların ne kadar kıymetli olduklarını anladık. İnsanlarla iç içe olduklarını, onları koruduklarını görüyoruz. Deprem bölgesinden de bu tür haberler alıyoruz. Deprem sonrası bazı hayvanların yerini gösterdiğine dair haberler geliyor.” ifadelerini kullandı.

#muhabbet kuşu
#Songül Üstündağ
#deprem
1 saat önce
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Depremleri önceden haber veriyor diye kuş satışları patladı
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