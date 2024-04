Dergilik: Post-Truth hakkında

Hiç üşenip yüksünmeden kitabevine gidip dergiler alıyorum. Hikâyeler okuyorum. Dizelerden dizelere uçuyorum. Eleştirileri, incelemeleri takip ediyor, işaretlerin, izlerin peşinden gidiyorum. Hatıralara dalıp kalıyorum. Her konuşmayla yeni bir dünyanın kapısını aralıyorum. Çizgiler, fotoğraflar, grafikler arasında geziniyorum. Her dergi, her yeni sayı ayrı bir heyecan. Dergileri kokusundan, gramajından, mizanpajından, ebadından, hurufatından ayırıyor, tanıyorum. Soracaksın şimdi: İyi de deli misin abi sen? Cevabım net: Ne delisi, dergiseverim!

Emin adımlarla yürüyüşünü sürdüren Hece, 328 sayıya ulaştı. Ömer Faruk Ergezen yönetimindeki dergi, ilginç bir konuyu dosyalaştırmış: Post-Truth. (Post-Truth kabaca, 'duygu ve inançların, halkın belirli bir konu üzerinde görüş belirlemesinde nesnel hakikatlerden daha etkili olması' demek.) Editörlüğünü Ahmet Melih Karauğuz'un yaptığı 65 sayfalık dosyaya editörü de dahil on dört isim katkı sağlamış. Zeynep Hilal Özder'in çalışmasıyla başlayan dosya, Karauğuz'un Bülent Özçelik'le Yürü Bir Gerçeğe kitabı ve Post-Truth kavramı üzerine yaptığı konuşmayla son buluyor. Bir konuşma da Amerikalı yazar Lee Mcintyre'la yapılmış. Hece'nin şiir bölümü İhsan Deniz'le açılıyor. “Tiksindim belediye afişlerinden” diyor şair Kabir Azabı'nda. Deniz'i on şair takip ediyor. Cahit Koytak, Kur'an: Herkese İnen Kitap yazılarını sürdürüyor. Bu sayının söyleşisi Ali Haydar Haksal'la yapılmış. Şairle, şiiri üzerine Ayşe Altıntaş konuşmuş. Kısaca, “Şiirim hayatımın rengidir, sesidir, özüdür” diyor Haksal. Yakın Bakış'ın konukları Aziz Kağan Güneş ve Tuba Dere. Güneş'le Bilal Can, Dere'yle Aslıhan Keleş Kurtoğlu söyleşmiş. Konuşmalara birer değerlendirme yazısı da eklenmiş. İbrahim Demirci hoca, Cemil Meriç’in Unuttuğu Yazılar'ı kaleme almış. Özlem Metin, Yazıya Niçin ve Nasıl Başladınız sorusunu cevaplıyor. Mehmet Solak'sa soruyor: Şiir Nerelidir? Yaklaşık on beş ismin daha deneme, inceleme, portre yazılarıyla katıldığı aylık edebiyat dergisine, hece@hece.com.tr e posta adresinden veya 0 312 419 69 13 no'lu telefondan ulaşılabilir.