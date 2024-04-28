Dergilik: Post-Truth hakkında

Değinmeler

Hiç üşenip yüksünmeden kitabevine gidip dergiler alıyorum. Hikâyeler okuyorum. Dizelerden dizelere uçuyorum. Eleştirileri, incelemeleri takip ediyor, işaretlerin, izlerin peşinden gidiyorum. Hatıralara dalıp kalıyorum. Her konuşmayla yeni bir dünyanın kapısını aralıyorum. Çizgiler, fotoğraflar, grafikler arasında geziniyorum. Her dergi, her yeni sayı ayrı bir heyecan. Dergileri kokusundan, gramajından, mizanpajından, ebadından, hurufatından ayırıyor, tanıyorum. Soracaksın şimdi: İyi de deli misin abi sen? Cevabım net: Ne delisi, dergiseverim!

Post-Truth hakkında

Emin adımlarla yürüyüşünü sürdüren Hece, 328 sayıya ulaştı. Ömer Faruk Ergezen yönetimindeki dergi, ilginç bir konuyu dosyalaştırmış: Post-Truth. (Post-Truth kabaca, 'duygu ve inançların, halkın belirli bir konu üzerinde görüş belirlemesinde nesnel hakikatlerden daha etkili olması' demek.) Editörlüğünü Ahmet Melih Karauğuz'un yaptığı 65 sayfalık dosyaya editörü de dahil on dört isim katkı sağlamış. Zeynep Hilal Özder'in çalışmasıyla başlayan dosya, Karauğuz'un Bülent Özçelik'le Yürü Bir Gerçeğe kitabı ve Post-Truth kavramı üzerine yaptığı konuşmayla son buluyor. Bir konuşma da Amerikalı yazar Lee Mcintyre'la yapılmış. Hece'nin şiir bölümü İhsan Deniz'le açılıyor. “Tiksindim belediye afişlerinden” diyor şair Kabir Azabı'nda. Deniz'i on şair takip ediyor. Cahit Koytak, Kur'an: Herkese İnen Kitap yazılarını sürdürüyor. Bu sayının söyleşisi Ali Haydar Haksal'la yapılmış. Şairle, şiiri üzerine Ayşe Altıntaş konuşmuş. Kısaca, “Şiirim hayatımın rengidir, sesidir, özüdür” diyor Haksal. Yakın Bakış'ın konukları Aziz Kağan Güneş ve Tuba Dere. Güneş'le Bilal Can, Dere'yle Aslıhan Keleş Kurtoğlu söyleşmiş. Konuşmalara birer değerlendirme yazısı da eklenmiş. İbrahim Demirci hoca, Cemil Meriç’in Unuttuğu Yazılar'ı kaleme almış. Özlem Metin, Yazıya Niçin ve Nasıl Başladınız sorusunu cevaplıyor. Mehmet Solak'sa soruyor: Şiir Nerelidir? Yaklaşık on beş ismin daha deneme, inceleme, portre yazılarıyla katıldığı aylık edebiyat dergisine, hece@hece.com.tr e posta adresinden veya 0 312 419 69 13 no'lu telefondan ulaşılabilir.

Hece'den:

Şiir, buralıdır; dünyalı yani. Çünkü şair buralı; bir zamana ve mekâna bağımlı. Ancak herhangi bir zamana ve mekâna değil; kendisi için tanımlanmış ve ayrılmış bir zamana ve mekâna... O yüzden kendi zamanına ve mekânına tanıklık etmekle yükümlü şair. Eylediği (politik) ve söylediği (poetik) her şeyin kendisine dâhil olması bundandır. Şiirin şairine dâhil olması yani. Yahut şairin şiirine dâhil olması... Mehmet Solak

Kalbi tamir için…

Cins, 103. sayısıyla okuruna merhaba dedi. İsmail Kılıçarslan yönetimindeki derginin sunuşunda uğurladığımız ayın, kalbi tamir ediciliğinden bahisle, “Ramazan, insanın zihnini ve kalbini yıllık bakıma alması işte” deniliyor. Sueda Nur Çokadar'ın Abdullah Yıldız'la yaptığı söyleşinin başlığı da konuyla ilintili: Ramazan Kendimizi Onarma Ayıdır. Çokadar, velut bir kalem. 'İki metin' ve 'iki konuşma'ya imza atmış. Cins'in kapağı levha gibi. Bakalım: Hayır gerçek görünmüyor değil, görülmek istemiyor. Veya ısrarla, inatla, öfkeyle, insan olmak adına boykota katıl, boykota çağır. Ve yahut Kalkın! Kalkın! Kalkın; kuzular aslan olana kadar. Dergiye dönersek, Güray Süngü, Başka Dünya Öyküleri'ne devam ediyor. Ömer Erdem'in yazı başlığı, Büyük Göç Destanı ya da Lütfi Akad. Akla Karşı Tezler'in konuğu Alev Alatlı. Hakan Arslanbenzer, 'Entelektüel Babandır' yazılarını sürdürüyor. Soruyor: Entelektüel ama nereli? Mustafa Uçurum bizim için yazmış: Gazete Bayii. Hüseyin Atlansoy 'güncel'e dokunan bir metin kaleme almış. Mustafa Çiftçi, 'Nalan Abla'dan bahsediyor. Andıklarımın dışında, yaklaşık yirmi ismin katkı sunduğu 'aylık, bayramlık hüzün' dergisine, iletisim@cins.com.tr e posta adresinden veya 0 212 467 65 15 no'lu telefondan ulaşılabilir.

Lümpenler, paçozlar, troller

Ali Haydar Haksal yönetimindeki Yedi İklim, 409. sayısıyla raflardaki yerini aldı. Giriş yazısında, modernleşme hikâyemizden bahsedilerek hikâyenin ayaklarını oluşturan lümpen, paçoz ve trollerin temel özellikleri açık ediliyor. Şöyle bitiyor yazı: Hiçbir sınırı olmayanların hiçbir özgürlüğü, özgürlüğü olmayanların da iradesi olmayacaktır. Girişte Mustafa Cemil Efe'den bir hüsn-i hat çalışması var. Hasan Aycın'la Zeynep Hilal Özder, bu sayının çizerleri. Aralarında Nurettin Durman, Ali Asker Barut, Yunus Karadağ, Halil İbrahim İşliyen, Merve Nur Çokol, Yasin Mortaş ve Sümeyye Şeker'in de olduğu 19 şairden şiirler okurunu bekliyor. Osman Koca'nın metninin başlığı Sarmaşık. Sevgi Korkusuz'unsa Balkabağından Önce. Belkıs Kılıç, İngeborg Bachmann'ı yazmış. Arif Ay üstadın yazısı, Aşkın Uzun Hikâyesi üzerine. Yeni Okumalar, Değiniler'de Gülhan Tuba Çelik'in Kafandaki Ağaçlar ve Güray Süngü'nün İbrahim'in Kaybettiğini Bulmasıdır isimli kitapları var. Eserleri, Eren Buğdaycı ve Şifanur Şahintepe değerlendirmiş. Başta hikâyeciler olmak üzere 15 ismin daha destek verdiği kültür, sanat, medeniyet ve edebiyat dergisine, yediiklim@yahoo.com e posta adresinden veya 0 216 352 49 77 - 0 533 310 88 83 no'lu telefonlardan ulaşılabilir.

Salih Zengin

4 SORU: H. SALİH ZENGİN

1- Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Çok fazla dergi takip eden ve birçok çocuk dergisi çıkaran birisi olarak galiba dergi arsızı da diyebilirsiniz. Her şeyin Instagram videoları olan 'reels'lerden takip edildiği bir dünyada arkaik kalmak bu olsa gerek. Ama duygu, düşünce ve anlamın dergi sayfaları arasında gezdiğine hâlâ inanıyorum.

2- Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Düzenli olarak takip ettiğim dergilerin başında çocuk dergileri var. Muhit, Notos, Yitiksöz, Lacivert, Kafkaokur, Sabitfikir, Post Öykü, Cins, Hece, Berdücesi, Evelâhir, Şiraze, Varlık, Türk Edebiyatı, Aktüel Tarih, Mahalle Mektebi, Edebiyat Ortamı, Butimar, Şehir ve Düşünce, Dil ve Edebiyat, Okur Kitap ve Nihayet takip ettiğim diğer dergiler.

3- En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Muhit'e bir şiir, Lacivert ve Sabitfikir’e köşe yazıları ile Kardelen çocuk dergisine bir deneme yazdım.

4- Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Her dergide dikkate değer güzel işlere rastlamak mümkün. En son ilk sayısı yayınlanan çocuk edebiyatı dergisi Kuşluk ilgimi çekti. Zaman içerisinde daha profesyonel bir tasarım ile nitelikli bir yazı ve çizgi diline kavuşursa çocuk edebiyatı alanına katkı sunan bir hâle gelir inancındayım.







