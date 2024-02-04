Dergilik: “Sen içimdeki uzaksın”

Değinmeler

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, edebiyata ilgi duyan gençler için Yazarlık Mektebi programı düzenliyor. 5 Şubat-10 Mayıs arasındaki programda katılımcılar, 57 saatlik edebiyat bilimi, düşünce ve görsel sanatlar alanlarında eğitim alacak. Eğitimleri, Prof. Dr. Şaban Sağlık, Cemal Şakar, Prof. Dr. Ahmet Koçak, Prof. Dr. Mücahit Kaçar, Mustafa Nezihi Pesen ve Prof. Dr. Turan Koç'un arasında olduğu 19 farklı edebiyatçı verecek ve ğitim bittiğinde katılımcı öğrencilere sertifika takdim edilecek. Hafta içi dört güne yayılacak olan dersler, derneğin Eyüpsultan'daki genel merkezinde, saat 19.00 ila 20.30 arasında yapılacak.





“Sen içimdeki uzaksın”

Yahya Kemal'in “İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar” sözünün izinde yürüyen Hayal Bilgisi dergisi, 51 sayıyı geride bıraktı. Ayşe Ünsal ve Cihat Albayrak'ın birlikte yönettiği derginin kapağını şu dize süslüyor: sen içimdeki uzaksın / gitmek için inşa ettiğim. Dizenin bize işaret ettiği içten içe süren bir yolculuk. Kış sayısında bir sürpriz var: Hayal Bilgisi'nden Haberler! Okuyunca İkindiyazıları'nı hatırladım. Şiirle giriş yapıyoruz 48 sayfalık dergiye. 19 şiir arasında 12. sınıf öğrencisi Hatice Şahin'in; Özbekistan'dan 10. sınıf öğrencisi Muhlise Amatova'nın ve Ümraniye Belediyesi'nce düzenlenen yarışmada mansiyon alan Mehmet Osmanoğlu'nun çalışmaları var. Bu sayıda iki yazı dikkatimi çekti. Fahri Tuna'nın fotoğraflarla desteklenen Akademi Van Projesi: Van Gölü'nde Yazar Keşfine Çıkmak başlıklı yazısı ve Cihat Albayrak'ın 'Filistin' konulu metni. Tuna'nın şu tespitini üzülerek buraya aldım: 28 Şubat sürecinde bir şeyi daha fark ettim: Bu ülkenin şair, yazar, sanatçı ve müzisyenlerinin kahir ekseriyeti ... medeniyetimizin temel değerleriyle kavgalı... Çok da açıkça yaptılar bunu. Türk değil de İngiliz, Fransız, Amerikan aydınıydılar.

Dergiye şairlerin dışında yazılarıyla Abdullah Kartal, Arif Onur Solak, Ayşe Ünsal, Erdal Şahin, Hakim Çiftci, İbrahim Gürel, Murtaza Kamar, Mustafa Dinç, Nilüfer Zontul Aktaş ve Rüveydanur Erdinç destek veriyor. Erciş'de çıkan 'edebiyat ve iyilik dergisi'ne hayalbilgisi@windowslive.com e posta adresinden veya 0 506 355 97 19 no'lu telefondan ulaşılabilir.

Hayal Bilgisi'nden:

Ekmeğin kalorisini hesaplayanlarla kuru ekmeği bölüşenler aynı ümmetiz; bir gün yüz yüze geleceğiz diye ödümüz kopuyor. Mescid-i Aksa'nın kapısını bekleyenlerle, camileri boş bırakanlar aynı ümmetiz; yüz yüze geleceğiz diye ödümüz kopuyor. İki milyon Filistinlinin arkasına sığınmış bir buçuk milyar Müslümanız; hesap günü yüz yüze gelmekten ödümüz kopuyor. Önsöz'den

Tanpınar'la daima...

Aylık kitap-edebiyat dergisi sabitfikir, 155 sayıyı bulan yürüyüşünü sürdürüyor. Mustafa Akar yönetimindeki 66 sayfalık dergi, Bir kitap dünyadan daha büyüktür altbaşlığıyla çıkıyor. Derginin kapağına, yazılarıyla beş isim çıkarılmış. Bunlar, İnci Enginün, Necati Tonga, İbrahim Tenekeci, Ali Emre ve Ayşe Hicret Aydoğan.

Bu ayın dosya konusunun başlığı, Keşfe Daima Hazır Yazar: Tanpınar. Akar, Editörden'de, “Tanpınar kadar bize benzeyen, Tanpınar kadar bize benzemeyen bir başka edebiyatçımız daha yoktur” tespitinde bulunup soruyor: ... sizin Tanpınar'ınız kimdir? Enginün'ün dosya çalışmasını üç ek yazı destekliyor. Haberler'in devamındaki Vitrindekiler'de sekiz ayrı yayınevinin kitapları kısaca tanıtılmış. Bu sayıda iki söyleşi okuru bekliyor. Muhammet Enes Kala'yla yeni kitabı İnsanı Aramak üzerine Mehmet Fatih Öz konuşmuş. İlker Nuri Öztürk'se Firdevs Kapusızoğlu'na yeniden okunan kitaplarını sormuş. Çayağacı'nda Selahattin Demirci çizimleri var. Suavi Kemal Yazgıç, 'Güncel'de İbrahim Tenekeci'nin Hak Sahipleri'ni kaleme almış. H. Salih Zengin'se Kipat'ın yanısıra kahvede yazılan kırk yıllık tarihi değerlendiriyor. Ali Emre de Filistin'in Kalbi kitabını ele aldığı yazısıyla bizi Filistin kitaplığına götürüyor. Bunların dışında, yaklaşık 25 isim eleştiri, inceleme, çeviri gibi çalışmalarıyla dergiye destek veriyor. sabitfikir'e editor@sabitfikir.com e posta adresinden veya 0 212 354 30 00 no'lu telefondan ulaşılabilir.









İlginç yazılar sayısı

İstikrarlı yayınını sürdüren ve Mustafa Kemal'in “Türk dili, dillerin en zenginlerindendir” sözünü her ay hatırlatan Türk Dili, 865 sayıya ulaştı. Artık klasikleşmiş sade bir kapakla çıkan 112 sayfalık dergiyi Osman Mert yönetiyor. Türk Dili'nin bu sayısına 'ilginç yazılar' sayısı diyebilirim. Örnek olarak İsmail Karakurt'un 'kalem'li metnini; Deniz Depe'nin Kemal Tahir'in yaptığı ve 1936'da Son Posta'da yayımlanan anketini ele aldığı yazısını; Zafer Koylu'nun Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Bilinmeyen Bir şiiri: 20. Yıl Cumhuriyet Marşı başlıklı çalışmasını ve Abdullah Uçman hocanın Turan Alptekin'le ilgili incelemesini zikredebilirim. Mehmet Aycı, Nazım Payam, Yalçın Ülker, H. Samet Koparan, Ahmet Avcı, Tarık Özcan, Ahmet Doğru ve Salih Kürşad Dolunay bu sayının şairleri. Aycı'nın Dolaşık başlıklı şiirinden bir dörtlük: Kendine söylüyorsun bana ne söylüyorsan / Düşünce, düşlenince kendine düşüyorsun / Ve kendine dönüyorsun hangi yöne dönersen / Hayat ne kadar ince... Ayrıca 13 yazar da bu sayıya hikâye, söyleşi, eleştiri, inceleme, belgelik ve deneme yazılarıyla katkı sağlamış. Türk Dili'ne, turkdili@tdk.gov.tr e posta adresinden veya 0 312 427 28 79 no'lu telefondan ulaşılabilir.

Atakan Yavuz

4 SORU: ATAKAN YAVUZ

1-Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Evet, diyebiliriz. Edebiyat benim için haber değeri taşıyan haberdir ve güncel haberlere edebiyat dergileri üzerinden ulaşılır.

2-Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Editörü olduğum Buzdokuz ve eleştiri/deneme ile katkı sunduğum Bu Çağ dergisi dışında Natama gibi matbu dergiler var. Bunun yanı sıra Grunge Poetry ve Kafagöz gibi internet üzerinden yayımlanan dergileri sayabilirim. Çevrilecek iyi bir şiir ya da teorik metin var mı diye bakmak için, işim gereği Batı'da çıkan bazı yayınları da takip ediyorum.

3-En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Mutfağında olduğum Buzdokuz dergisinin 20. sayısına bir şiir, bir yazı ve bir de yabancı edebiyat teorisyeniyle yapılan söyleşi ile katkı sundum.

4-Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Buzdokuz’da tekrar okuyayım diye ayırdığım birkaç sağlam teorik metin oldu. Bahsettiğim dergilerdeki sert ve aykırı şiirleri de severek okudum.







