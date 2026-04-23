Dijital Dergicilik Okulu’ndan anlamlı çağrı: Ekranda değil sokakta birlikte oynamak'

Genç içerik üreticilerini ve yayıncıları bir araya getiren Dijital Dergicilik Okulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı her yıl olduğu gibi özel bir yayınla kutluyor. Teknolojinin imkanlarını geleneksel çocukluk değerleriyle harmanlayan dergi, bu yıl odağına dijitalleşen dünyada unutulmaya yüz tutan "yan yana oynama" kültürünü aldı.

Teknolojinin içinde, ama ona teslim olmadan

Dergide, günümüzün sanal dünyaları ile geçmişin sokak oyunları arasında köprü kurulurken; yedi taştan sekseğe, mendil kapmacadan körebeye kadar pek çok geleneksel oyunun çocuk gelişimindeki rolü ele alınıyor. "Birlikte Oynamak" temasıyla hazırlanan sayıda, teknolojinin öğrenmeyi kolaylaştıran yönleri kabul edilirken, fiziksel birlikteliğin ve ortak anı biriktirmenin önemi vurgulanıyor.

"Sırasını beklemeyi öğrendiğimiz ilk okul: Sokak"

Derginin Genel Yayın Yönetmeni Beyza Turan, yayının sunuş yazısında dijitalleşmenin getirdiği dönüşüme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Birlikte oynamak, sadece vakit geçirmek değildir. Birbirinin hakkını gözetmeyi, sırasını beklemeyi, kaybetmeyi ve yine de gülmeyi öğrendiğimiz ilk okuldur. Ve bu okul, ne yazık ki artık bir tablet ekranının içine sığmıyor. Bu sayı, ekrandan kalkıp avlulara, parklara, mahallenin sıcaklığına ve arkadaşlarla paylaşılan oyunlara bir davettir."

Ailelere ve çocuklara ortak çağrı

Dijital Dergicilik Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan içeriklerde, çocuklara "okumayı bitirdikten sonra cihazları kenara bırakıp sokağa çıkma" çağrısı yapılırken; ebeveynlere de kendi çocukluk oyunlarını yeni nesle aktarmaları tavsiye ediliyor.

Türk Telekom e-dergi platformu üzerinden erişime açılan dergi, interaktif yapısı ve zengin görsel tasarımıyla dikkat çekiyor. "Senin bayramın, senin dergin!" mottosuyla yayınlanan özel sayı, dijital yayıncılığın sadece teknik bir süreç değil, aynı zamanda kültürel bir taşıyıcı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.