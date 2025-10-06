Dijital iletişimin döngüsü Prestij 2.0 ile aralanıyor

Artık sadece iyi olmak değil, doğru anlatılmak da yetmiyor; çünkü prestij her yerde ve herkes için vazgeçilmez bir sermaye. Esad Sivri’nin Prestij 2.0 adlı eseri, geleneksel iletişim kalıplarının yıkılıp yerini sosyal medya merkezli, duygularla yönetilen bir dijital gerçekliğe bırakışını gözler önüne seriyor. Markalar, bireyler ve kurumlar için dijital itibarın ABC’sini sunan kitap, pazarlamadan iletişim psikolojisine, sosyal medya davranışlarından inovasyona kadar geniş bir perspektifle dijital çağın ruhunu çözümlüyor.

Hiyerogliflerden captionlara dijitalleşen iletişim

Esad Sivri, kitabında insanlık tarihinin döngüsel iletişim serüvenine dikkat çekiyor. Ona göre bizler her yeni gün ileriye doğru gittikçe, insanlık tarihinin en eski geçmişi sanki bize daha da çok yaklaşıyor. Mısır hiyerogliflerinden sonra yazı ve alfabeyi icat ettik; fakat bugün gündelik hayatımızda en sık kullandığımız iletişim biçimlerinden biri emojiler. Bu semboller, neredeyse modern çağın yeni hiyeroglifleri olarak hayatımıza yerleşmiş durumda.





Gerçekten de dijitalleşen çağda yazının yanında görsel işaretler, semboller ve kısa ifadeler yeniden ön plana çıktı. Esad Sivri’nin ifadesiyle hiyerogliflerden captionlara uzanan bu çizgide bir döngü oluştu ve insanlık adeta aynı noktaya geri döndü. Bu gözlem, kitabın merkezinde duran dijital iletişimle ilgili çarpıcı bir farkındalık sunuyor.

Sustuklarını bile anlatan bir çağdayız

Sivri, Prestij 2.0 kitabıyla dijital dünyada nasıl algılandığımızı, markaların ve bireylerin bu algıyı nasıl yönettiğini anlatıyor. Yazarın ifadelerinin en temel ayrımını duygular dünyasına gösterdiği ilgi belirliyor. Sivri, artık bizzat insanın bile marka olduğunu ifade ederken, kitabını şu satır ile aralıyor: Marka satın aldığınız değil, hissettiğinizdir.

Yazar, iletişimde duyguların önemini paylaşım yapmamanın, susmanın bile bir anlam aralığını ifade ettiğini, iletişimin gerektiğinde susarak da sağlandığını deneyimlerinden hareketle anlatıyor. Sivri, eseriyle kurumsal iletişim alanında geçirdiği yılların bir özetini de okurla buluşturuyor.