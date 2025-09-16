Ketebe Çocuk bu ay okurları iki farklı dünyaya davet ediyor

Dallandı, Budaklandı, Kompostlandı!, mahalledeki bilge ağacın kompostla yeniden canlandırılmasını ve küçük adımların büyük değişimlere dönüşebileceğini anlatan, dayanışma ve doğaya saygı temasını işleyen dokunaklı bir hikâye sunuyor.

Minik Adında Bir Dev ise, köydeki en küçük devin kendini kabul etmeyi ve başkalarının alaylarına doğru şekilde yanıt vermeyi öğrenmesini konu alırken, akran zorbalığı ve özgüven gibi güncel konulara dikkat çekiyor.

Dallandı, Budaklandı, Kompostlandı!

Koca bir ağacın neredeyse tamamını kestim. Sanmıştım ki, sadece işe yaramaz bir gölge yapıyor... Meğer gölge değilmiş yaptığı; bu ağaç karanlıktaki yıldızlar gibiymiş.

Yaprakları bilgiye dönüşen bilge bir ağaç, çocuklara pek çok bilgi fısıldarken mahalleye neşe ve umut saçar. Ama bir gün, Erol Amca’nın yanlış bir kararıyla ağaç budanır ve çocuklar çok üzülür. Aybike ve Ertuğrul, ağaçtan öğrendiklerini hatırlayarak kompostla onu yeniden canlandırır ve küçük adımların büyük değişimlere yol açabileceğini herkese gösterir.

Bu sıcak hikâye, sadece bir ağacın değil, insanların bakış açısının da değişebileceğini anlatıyor. Kompost ve doğaya saygı temasıyla, çocuklara çevre bilinci kazandırırken; mahalle kültürü, dayanışma ve işbirliği gibi değerleri de eğlenceli ve dokunaklı bir şekilde hatırlatıyor. Küçük adımların büyük farklar yaratabileceğini görmek için Polenburnu Mahallesi’ne yolculuk yapmaya hazır olun!

Dallandı, Budaklandı, Kompostlandı!, Büşra Sezgin Öztürk’ün özgün dili ve İtalyan çizer Emanuela Sandu’nun canlı renkleriyle okurlara bambaşka bir okuma deneyimi sunuyor.

Minik Adında Bir Dev

Minik hâlâ üzgündü ve köyden uzaklaşmıştı. Ne kimseyi görmek istiyordu ne de kimseyle konuşmak. Sadece herkesten mümkün olabildiğince uzaklaşmak istiyordu.

Bulutların üstünde, devler köyünde yaşayan en küçük devin cesaret ve dostluk dolu hikâyesi.

Minik, diğer devlere göre küçük oluşunun, değerini belirlemediğini keşfeder. Bir gün cesaretini toplayarak bulutların altına iner ve Jack adında, kendisi gibi dışlanan bir çocukla tanışır. İkili, akran zorbalığına karşı birlikte durur, birbirlerine destek olur ve gerçek gücün cesaret ve kendini kabul etmekten geçtiğini öğrenir.

Zorbalığa karşı cesurca durun

Bu hikâye sadece bir macera değil; aynı zamanda zorbalık, özgüven, farklı olmanın değeri ve empati üzerine de düşündürüyor. Minik’in dev karakterleri ve masalsı dünyası, okurlara sıradan dersleri eğlenceli ve etkileyici bir şekilde sunuyor. Hikâyede Minik’in, Jack ile kurduğu dostluk, zorbalığa karşı cesurca durma ve farklılıkları kucaklama temalarını öne çıkarıyor.

7+ yaş grubu için hazırlanmış bu kitap, hem eğlenceli hem de değerli bir okuma deneyimi sunuyor. Ayrıca, Jack ve Fasulye Sırığı'nı sevenlere de göz kırpıyor.








