Dilleri ortak çıktı: Netanyahu'nun oğlu da Türk mallarına 'boykot' çağrısı yapmış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yolsuzluk ve "kent uzlaşısı" iddialarından tutuklu bulunan usulsüz diplomalı Ekrem İmamoğlu’nu bahane ederek yerli markalara yönelik boykot çağrılarında bulunması, toplumun büyük kesiminde büyük huzursuzluğa neden oldu.





ÖZEL BOYKOT ÇAĞRISINI BÜYÜTTÜ

Bu kapsamda, 2 Nisan için ekonomik boykot çağrısı yapan Özel, "Sadece bir gün, sadece biz istediğimiz için. Patron kim göster. Tüm tüketimi durdur. Hiçbir şey satın alma" yazılı görselini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:





"19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301’i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar.





Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum.





Millet, devletin gerçek sahibidir.





Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak."









KÜÇÜK NETANYAHU'NUN TÜRK MALLARINA BOYKOT ÇAĞRISI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu'nun da Türk mallarına yönelik boykot çağrısı yaptığı ortaya çıktı.





Yair Netanhyahu, X'teki hesabından 2021 yılında yaptığı paylaşımda, "Son 24 saatte, İsrail'in ve Yahudi halkının yok edilmesi çağrısında bulunan binlerce Türk'ten yanıt aldım! Tatil için hala oraya uçan İsraillilere ne oluyor?!? Tatil için İran'a uçmak gibi!" sözlerini sarf etmişti.



