Fransa'daki Türk Derneği Camii'ni sanatıyla süsledi: Vatandaşlarımızın gönüllerinde bir taht kurmaya gayret ettik

Sully Sur Loire şehrinde bulunan Fransa DİTİB Türk Derneği Camii din görevlisi olarak çalışan İbrahim Dinç, caminin duvarlarını hat sanatıyla süsledi. Koronavirüsle mücadele sürecinde camini iç duvarlarını mihrap yazıları, Lafzullah ve Çihar-i Yar-i Güzin takımlarıyla süsledi. Hobi olarak başladığı hat sanatını cami duvarlarına işleyen din görevlisi Dinç, amacının daha güzel bir atmosferde insanların huzurla ibadet etmesini sağlamak olduğunu ifade etti. Dinç şunları ifade etti:
- ''Cami içinde ve dışında bir çok faaliyetlerimiz olmakla birlikte pandemi sürecinde sokağa çıkma yasaklarından dolayıda cami alanı içinde kapalı kalma durumu oldu. Bu süreçte hem zamanımızı değerlendirmek ve hem de hobi olarak görevli olduğum caminin birinci ve ikinci katlarını geleneksel hat sanatları ile süsleyerek Allah rızası için vatandaşlarımızın gönüllerinde bir taht, camilerinde ise kalıcı bir iz bırakmaya gayret ettik.''