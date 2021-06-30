Hayat Fransadaki Türk Derneği Camiini sanatıyla süsledi Vatandaşlarımızın gönüllerinde bir taht kurmaya gayret ettik
AKTÜEL

Fransa'daki Türk Derneği Camii'ni sanatıyla süsledi: Vatandaşlarımızın gönüllerinde bir taht kurmaya gayret ettik

Fransa’nın Sully Sur Loire şehrinde bulunan Fransa DİTİB Türk Derneği Camii, Hüsn-i Hat sanatıyla süslendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Din görevlisi cami duvarlarını Hüsn-i Hat sanatıyla süsledi
Fransa DİTİB Türk Derneği Camii

Sully Sur Loire şehrinde bulunan Fransa DİTİB Türk Derneği Camii din görevlisi olarak çalışan İbrahim Dinç, caminin duvarlarını hat sanatıyla süsledi. Koronavirüsle mücadele sürecinde camini iç duvarlarını mihrap yazıları, Lafzullah ve Çihar-i Yar-i Güzin takımlarıyla süsledi. Hobi olarak başladığı hat sanatını cami duvarlarına işleyen din görevlisi Dinç, amacının daha güzel bir atmosferde insanların huzurla ibadet etmesini sağlamak olduğunu ifade etti. Dinç şunları ifade etti:

  • ''Cami içinde ve dışında bir çok faaliyetlerimiz olmakla birlikte pandemi sürecinde sokağa çıkma yasaklarından dolayıda cami alanı içinde kapalı kalma durumu oldu. Bu süreçte hem zamanımızı değerlendirmek ve hem de hobi olarak görevli olduğum caminin birinci ve ikinci katlarını geleneksel hat sanatları ile süsleyerek Allah rızası için vatandaşlarımızın gönüllerinde bir taht, camilerinde ise kalıcı bir iz bırakmaya gayret ettik.''

İbrahim Dinç
İbrahim Dinç

AVM yerine cami kültürü: Çocuklarımızın camide sosyalleşmesini istiyoruz
HAYAT
AVM yerine cami kültürü: Çocuklarımızın camide sosyalleşmesini istiyoruz

AVM yerine cami kültürü: Ailecek her hafta sonu bir camiyi ziyaret ediyorlar
OYNAT 00:00
AVM yerine cami kültürü: Ailecek her hafta sonu bir camiyi ziyaret ediyorlar
Çocuklarının camide sosyalleşmesini isteyen Ahmet Kaan ve eşi Zeynep Kaan her hafta sonu İstanbul'da farklı bir camiyi ziyaret ediyorlar. 100'üncü camileri de 7 Mart Cumartesi günü Hırka-ı Şerif Camii oldu. 'AVM yerine cami kültürü' projesini yenisafak.com'a anlatan Kaan ailesine göre, çocuklar cami merkezli büyüdükçe kaybettiğimiz değerlere kavuşacağız.
Abone Ol Google News
Kanadada rekor sıcaklık

Kanada'da rekor sıcaklık

233 kişi hayatını kaybetti.
Arabayla takas edilecek

Arabayla takas edilecek

​Bir tonluk 'Paşa', bayram öncesi alıcısını bekliyor.
Rus dışişleri bakanı Türkiyede

Rus dışişleri
bakanı Türkiye'de

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve mevkidaşı Lavrov ortak basın toplantısı düzenliyor.

​Gara'da 7 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Suriyeli gencin büyük başarısı: LGS'nin 97 birincisinden biri oldu.

​Yıldırım el emekleri festivali başladı

'Selam Tevhid' soruşturması kumpası davasında karar açıklandı.

Gelin düğünü terk etti

Gelin düğünü terk etti

Esenyurt'ta düğünde yaşanan takı krizinde kavga çıktı.

Yerleştirme sonuçları 26 Temmuz'da açıklanacak.
350 ton<br>karpuz yandı

350 ton
karpuz yandı

​Antalya'da karpuz üreticisi zor günler yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda hitap ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.