Dini yayıncılığın hafızasıydı

Gonca Yayınevi’nin kurucusu ve sahibi Hasan Başpehlivan tedavi gördüğü Bağcılar Devlet Hastanesi’nde dün gece vefat etti. Koronaviras testi pozitif çıkan ve bir süre evde tedavi gördükten sonra hastaneye kaldırılan Başpehlivan geçtiğimiz Cumartesi gününden bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu. 76 yaşında vefat eden Başpehlivan Rami Tantavi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

BEYAZ SARAY’IN EN DERİN HAFIZASI

Hasan Başpehlivan bir döneme damgasını vuran Beyaz Saray Kitapçılar Çarşısı’nın en eski yayıncılarından biriydi. Neşeli, güler yüzlü, herkesin gönlünde hoş hatıralar bırakan Başpehlivan’ın vefatı yayın dünyasını ve okurlarını üzdü. Hasan Başpehlivan, yayıncılığa çocuk yaşlarda Beyaz Saray Çarşısı’nın en eski kitapçılarından olan ağabeyi Osman Başpehlivan’ın 1960’larda kurduğu Bahar Yayınevi’nde başladı. 1970’li yılların sonunda ise aynı çarşıda kendi yayınevi olan Gonca Yayınları’nı açtı. 1960’lı yıllardan 1990’lı yılların sonuna kadar İslamcı yayıncılığın merkezi olan Beyaz Saray Kitapçılar Çarşısı’nın hafızalarından biriydi. 28 Şubat sürecinde Beyaz Saray’dan dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz’ın girişimiyle 15 gün gibi bir sürede zorla dükkanlarından çıkarılan Başpehlivan ve arkadaşları 1999 yılından bu yana Vezneciler’deki Yumni Han’da dini yayıncılığa hizmet etmeye devam ediyordu. Dini yayıncılık alanında çıkan kitaplara eskisi kadar ilgi gösterilmese de Başpehlivan ve arkadaşları bu sektörü ayakta tutmak için direnmeye devam ediyor ve handaki dükkanında güler yüzüyle kitapseverleri ağırlıyordu.

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HATIRALARI KİTAP OLMUŞTU

Usta yayıncı, tercümelerini Abdülkadir Akçiçek, Hayrettin Karaman, Kemal Kuşçu’nun arasında bulunduğu isimlerin yaptığı Osmanlıca, Arapça ve İngilizce’den tercüme eserlerin basılmasına katkıda bulunmuştu. Büyük İslam Tarihi, Elmalılı Hamdi Yazır’ın tefsir ve meali ve Hasan Basri Çantay’ın mealinin de arasında bulunduğu siyer, hadis, tefsir ve meal kitapları da Başpehlivan’ın çalıştığı yayınevleri tarafından okuyucuyla buluşturuldu. Hasan Başpehlivan’ın Beyaz Saray ve İslami yayıncılık tecrübelerini Asım Öz’e anlattığı “Kağıt Kokulu Yıllar” adlı söyleşi kitabı 2013 yılında Beyan Yayınları tarafından yayımlandı. “Mutluluk Allah’a İnanmaktır”, “Fıkhu’s-Siyre İslamın Pratiği Resulullah (s.a.v.)’in Hayatı”, “Gençler için Pratik İlmihal”, “Riyazü’s Salihin Tercümesi”, “Peygamber Efendimiz ile 80 Sohbet”, “Hilelerle Çanakkale”, “Kadın İlmihali, Evlilik ve Mutluluk”, “Canım Peygamberim”, “Büyük Şafii İlmihali”, “Din Eğitimi İhmale Gelmez Neden?”, “İnanırsan Başarırsın” “Genç Adamla Sohbetler / Ayet ve Hadisler Işığında”, “Kır Kalbindeki Putları” ve “Ezan Müezzin İmam Cemaat” adlı kitaplar da Başpehlivan’ın sahibi olduğu Gonca Yayınevi’nden çıkan kitaplar arasında bulunuyor.

BEYAZ SARAY’A 28 ŞUBAT DARBESİ

1960 yıllardan 90’lı yılların sonuna kadar dini yayıncılığın kalbi sayılan Beyaz Saray Kitapçılar Çarşısı 28 Şubat döneminde büyük yara aldı ve yayıncılar zorla buradan çıkarıldı. O günleri gazetemize verdiği bir röportajda Başpehlivan ayrıntılı olarak anlatmıştı. Bir döneme damgasını vuran Beyaz Saray sadece yayıncıların buluştuğu adres değildi. Aynı zamanda Anadolu’dan gelen yayıncıların, dönemin önde gelen yazar, sanatçı, akademisyen ve okurların da buluşma adresi olarak öne çıkmıştı.

Dini yayıncılığın altın yıllarını yaşadık

Dini yayıncılığa ilk önce tercüme eserlerle başladıklarını söyleyen Gonca Yayınları’nın sahibi Başpehlivan yine röportajında şunları anlatmıştı: “Abimle tercüme kitaplar hazırlıyorduk. İlk bastığımız kitap Dinsizlik Dini -İslam Dünyasını Kaplayan Tehlike (Prof. Dr. Ebu’l Hasan Ali Nedevi) idi. Broşür halindeki bu kitap büyük ilgi gördü. İnsanlar dini kitaplara o dönemde açtı. Ne bassak yok satıyordu. Sandıklarla matbaadan kitapları alıyor yayınevine bile getirmeden Anadolu’ya gönderiyorduk. Siyer, hadis, tefsir ve mealler basmaya başladık. O zamanlar tercümeler ya Osmanlıca eserlerden ya Arapça’dan ya da İngilizce’den yapılıyordu. Mesela Hamidüllah’ın eserleri İngilizce’den, Gazali’nin eserleri Osmanlıca’dan, Seyid Kutup’un eserleri Arapça’dan tercüme edilirdi. Tercümeleri Abdülkadir Akçiçek, Hayrettin Karaman, Kemal Kuşçu gibi isimler yapıyordu. Tercüme eserlerden bastığımız 12 ciltlik İslam Tarihi büyük ilgi gördü hala da görür.” Başpehlivan yarım asırdır hala basıp sattıkları ve büyük ilgi gören dini kitapları ise şöyle sıralamıştı: Büyük İslam Tarihi, Elmalılı Hamdi Yazır’ın tefsir ve meali, Hasan Basri Çantay’ın meali.”

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