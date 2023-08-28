Direniş Sembolü: Emine Erdoğan Şule Yüksel Şenler'i vefatının 4. yılında andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan, ''Şule Yüksel Şenler seçkin bir insandı. Mücadeleyle geçen ömrü boyunca yürekli bir dava kadınıydı. Toplum yapısıyla ilgili yazıları büyük bir dönüşüme öncüydü. Şule Yüksel Şenler hem direnişin hem de dirilişin sembolüydü. Dönemin cumhurbaşkanı tarafından açıkça tehdit edildi ama bunlar Şule Yüksel Şenler'i inandığı yolda yürümekten alıkoymadı'' açıklamasında bulundu. Muhalefete başörtüsü tepkisinde bulunan Erdoğan, ''Randevumuz kabul edilmedi, muhalefet dürüst değil. İpe un serilmesini ne millet ne de kadınlarımız affeder'' ifadelerini kullandı.