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Direniş Sembolü: Emine Erdoğan Şule Yüksel Şenler'i vefatının 4. yılında andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Birleşen Yollar" ve "Huzur Sokağı" romanlarıyla hatırlanan gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 4. yılında andı. Erdoğan, "Büyük dava insanı Şule Yüksel Şenler'in mücadelesi, fikirleri ve eserleri bugün her yürekte yankılanıyor" ifadelerini kullandı.

13:45 . 28/08/2023 Pazartesi
AA
Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı.

Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı.

Emine Erdoğan, "Birleşen Yollar" ve "Huzur Sokağı" romanlarıyla hatırlanan gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler için bir mesaj yayımladı.


Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Büyük dava insanı Şule Yüksel Şenler'in mücadelesi, fikirleri ve eserleri bugün her yürekte yankılanıyor. Yaktığı direniş meşalesi karanlığı aydınlatmaya, zihinlerdeki zincirleri kırmaya devam ediyor. Sevgiyle, hoşgörüyle, umutla tüm insanlığı kucaklamaya çalışan Şule Yüksel Şenler'i vefatının yıl dönümünde hasret ve dua ile anıyorum."
ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, üzerinde
"Fikir ve idealleri ile insanlara rehber olan Şule Yüksel Şenler'i rahmetle anıyorum"
yazısının yer aldığı Şenler'in fotoğrafına da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şule Yüksel hanım hem direnişin hem dirilişin sembolü oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şule Yüksel hanım hem direnişin hem dirilişin sembolü oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan, ''Şule Yüksel Şenler seçkin bir insandı. Mücadeleyle geçen ömrü boyunca yürekli bir dava kadınıydı. Toplum yapısıyla ilgili yazıları büyük bir dönüşüme öncüydü. Şule Yüksel Şenler hem direnişin hem de dirilişin sembolüydü. Dönemin cumhurbaşkanı tarafından açıkça tehdit edildi ama bunlar Şule Yüksel Şenler'i inandığı yolda yürümekten alıkoymadı'' açıklamasında bulundu. Muhalefete başörtüsü tepkisinde bulunan Erdoğan, ''Randevumuz kabul edilmedi, muhalefet dürüst değil. İpe un serilmesini ne millet ne de kadınlarımız affeder'' ifadelerini kullandı.


#Emine Erdoğan
#Şule Yüksel Şenler
#sosyal medya
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