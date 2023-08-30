Disney'e tek kelime etmeyen ünlülerin 30 Ağustos'ta Atatürk ikiyüzlülüğü

Amerikan sermayeli FOX'un dijital platformu Disney Plus, 29 Ekim 2023 tarihinde yayınlanacağını duyurduğu Atatürk dizisini yayınlamama kararı aldı.

Amerika Ulusal Ermeni Komitesi dizinin iptal edilmesine yönelik kampanyalara boyun eğen Disney Plus'ın, diziyi sahibi olduğu sahibi olduğu FOX TV'de yayınlama kararı aldığı öğrenildi. Bu skandal karar sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Binlerce kullanıcı aboneliğini iptal etti.

Disney'e tek kelime etmediler

Disney’in skandal kararı Türkiye’de ünlülerin tavrını da sorgulattı. Hemen her meselesi Atatürk’ü kırmızı çizgi ve hassasiyet noktası olarak ifade eden milyonlarca takipçisi olan ünlüler bu konuda sessizliğe büründü.

Reklamda oynayan Tarkan'la filmin yayın haklarını satan Şahan Gökbakar sus pus

Hemen hemen her olayda bir görüş beyan eden Berna Laçin, Cem Yılmaz ve Fazıl Say'ın çıtı bile çıkmadı. Bu isimler arasında Disney Plus reklamında oynayan Tarkan ile Recep İvedik filminin yayın haklarını Disney'e satan Şayhan Gökbakar da yer aldı.

Hazal Kaya: Bilgim yok

Bazı ünlüler ise sessizliğini daha büyük skandal açıklamalar yaparak bozdu. Hazal Kaya, "Konuya yorum yapacak kadar bilgim yok, olsaydı söylerdim. Bilmiyorum. Proje çekilirken çok heyecanlanmıştık, yakın arkadaşlarımız oynadı, ben izlemek istiyorum. Nerede, nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum" ifadelerini kullandı.

'Ben Ata kızıyım' dedi ama soruyu cevaplamaktan kaçtı

Birce Akalay, ''Ben bu konuyla alakalı fikrimi beyan etmek isteseydim sosyal medya hesaplarımdan yapabiliyorum. Sorunuzu nazikçe reddetmek istiyorum. Mevzu bahis Atatürk olduğu zaman ben ata kızıyım zaten. Çok fazla altını çizmeye gerek yok diye düşünüyorum" diyerek soruyu cevaplamak istemediğini ifade etti.

'O konulara girmeyeyim'

Oyuncu Hilal Altınbilek, "Ben girmeyeyim o konulara. Anlamadım zaten çok fazla. Hiç konuşmayayım" dedi.

Sansüre maruz kalan Atatürk dizisinin başrolü Aras Bulut İynemli'nin tepkisiz kalıp sosyal medya hesabından dizinin fragmanını paylaşması da eleştirilere neden oldu.

30 Ağustos'ta Atatürk ikiyüzlülüğü

Bu Atatürk duyarı ile her milli bayramda ortaya çıkan ünlüler, bugün yine 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyle sosyal medya hesaplarını Atatürk ve Türk bayrağı görselleriyle donattı.

İşte o ünlü isimlerin paylaşımları:

Aras Bulut İynemli

Eda Ece

Hazal Kaya

Şahan Gökbakar

Tarkan

Birce Akalay











