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Hayat

Disney'e tek kelime etmeyen ünlülerin 30 Ağustos'ta Atatürk ikiyüzlülüğü

Disney Plus’ın sekiz milyon dolar harcadığı ve ABD’deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu yayınlamaktan vazgeçtiği “Atatürk” dizisinin FOX TV'de yayınlanmasına karar verildi. Kamuoyunun tepkisine yol açan bu kararın ardından RTÜK, Disney Plus'tan savunmasını istedi. Hemen her olaya sosyal medya hesaplarından tepki gösteren ve her fırsatta Atatürkçü olduklarını savunan sözde muhalif ünlüler, Ermeni lobisine boyun eğen Disney Plus'a karşı tek kelime etmedi. İçlerinden bazıları ise "Bilmiyorum, yorum yapamam" diyerek sorulan soruları geçiştirerek gelecek teklifleri kaybetmemek için adeta Disney'e açık kapı bıraktı. Bugün o ünlü isimlerin, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajlarını Atatürk görselleriyle donatması dikkat çekti. Ünlülerin bu tutumu sosyal medya kullanıcıları tarafından 'ikiyüzlülük' olarak yorumlandı.

14:24 . 30/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Birce Akalay - Şahan Gökbakar - Hazal Kaya - Eda Ece - Tarkan

Birce Akalay - Şahan Gökbakar - Hazal Kaya - Eda Ece - Tarkan

Amerikan sermayeli FOX'un dijital platformu Disney Plus, 29 Ekim 2023 tarihinde yayınlanacağını duyurduğu Atatürk dizisini yayınlamama kararı aldı.

Amerika Ulusal Ermeni Komitesi dizinin iptal edilmesine yönelik kampanyalara boyun eğen Disney Plus'ın, diziyi sahibi olduğu sahibi olduğu FOX TV'de yayınlama kararı aldığı öğrenildi. Bu skandal karar sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Binlerce kullanıcı aboneliğini iptal etti.

Disney'e tek kelime etmediler

Disney’in skandal kararı Türkiye’de ünlülerin tavrını da sorgulattı. Hemen her meselesi Atatürk’ü kırmızı çizgi ve hassasiyet noktası olarak ifade eden milyonlarca takipçisi olan ünlüler bu konuda sessizliğe büründü.

Reklamda oynayan Tarkan'la filmin yayın haklarını satan Şahan Gökbakar sus pus

Hemen hemen her olayda bir görüş beyan eden Berna Laçin, Cem Yılmaz ve Fazıl Say'ın çıtı bile çıkmadı. Bu isimler arasında Disney Plus reklamında oynayan Tarkan ile Recep İvedik filminin yayın haklarını Disney'e satan Şayhan Gökbakar da yer aldı.

Hazal Kaya: Bilgim yok

Bazı ünlüler ise sessizliğini daha büyük skandal açıklamalar yaparak bozdu. Hazal Kaya, "Konuya yorum yapacak kadar bilgim yok, olsaydı söylerdim. Bilmiyorum. Proje çekilirken çok heyecanlanmıştık, yakın arkadaşlarımız oynadı, ben izlemek istiyorum. Nerede, nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum" ifadelerini kullandı.

'Ben Ata kızıyım' dedi ama soruyu cevaplamaktan kaçtı

Birce Akalay, ''Ben bu konuyla alakalı fikrimi beyan etmek isteseydim sosyal medya hesaplarımdan yapabiliyorum. Sorunuzu nazikçe reddetmek istiyorum. Mevzu bahis Atatürk olduğu zaman ben ata kızıyım zaten. Çok fazla altını çizmeye gerek yok diye düşünüyorum" diyerek soruyu cevaplamak istemediğini ifade etti.

'O konulara girmeyeyim'

Oyuncu Hilal Altınbilek, "Ben girmeyeyim o konulara. Anlamadım zaten çok fazla. Hiç konuşmayayım" dedi.

Sansüre maruz kalan Atatürk dizisinin başrolü Aras Bulut İynemli'nin tepkisiz kalıp sosyal medya hesabından dizinin fragmanını paylaşması da eleştirilere neden oldu.

30 Ağustos'ta Atatürk ikiyüzlülüğü

Bu Atatürk duyarı ile her milli bayramda ortaya çıkan ünlüler, bugün yine 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyle sosyal medya hesaplarını Atatürk ve Türk bayrağı görselleriyle donattı.

İşte o ünlü isimlerin paylaşımları:

Aras Bulut İynemli
Eda Ece
Hazal Kaya
Şahan Gökbakar
Tarkan
Birce Akalay

'Ata kızıyım' diyen Birce Akalay Disney Plus’a yine tek kelime edemedi
'Ata kızıyım' diyen Birce Akalay Disney Plus’a yine tek kelime edemedi

Sekiz milyon dolar harcayarak çektiği 'Atatürk' dizini ABD’deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu platforma koymaktan vazgeçen 'Disney Plus'a tepkiler sürüyor. Hemen her meselede 'Atatürk’ü kırmızı çizgi olarak ifade eden ünlüler ise adeta sessizliğe gömüldü. Son olarak, konuyla ilgili kendine yöneltilen soruyu 'Ben Ata kızıyım' diyerek cevaplamayı reddeden oyuncu Birce Akalay eleştirilerin hedefi oldu. Gelen tepkiler sonrası Instagram'dan açıklama yapmak zorunda kalan Akalay, 'Haddinizi aşmayın' diyerek sert çıktı. Ancak Disney Plus'a yine ses çıkartamadı. Birce Akalay'ın paylaşımında 'çocuklar üzerinden duygu sömürüsüne' kalkışması da takipçilerin dikkatinden kaçmadı.



#30 Ağustos Zafer Bayramı
#Mustafa Kemal Atatürk
#Disney Plus
#Eda Ece
#Hazal Kaya
#Tarkan
#Şahan Gökbakar
#Aras Bulut İynemli
1 saat önce
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