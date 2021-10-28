Hayat Diyanet, hac ve umreye ilişkin bilgileri dijital ortama taşıdı
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Diyanet, hac ve umreye ilişkin bilgileri dijital ortama taşıdı

Diyanet İşleri Başkanlığı, hac ve umreye ilişkin bilgileri dijital ortama taşıdı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, "Hac ve umreye dair fıkhi hükümler, hadisler, ayetler, görseller ve ibadetlerin organizasyon boyutunu dijital ortama yükledik. Amacımız, vatandaşlarımızın dijital ortamlarda doğru bilgiye hızlı ulaşmasıdır" dedi.

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Haber Merkezi AA
Diyanet, hac ve umreye ilişkin bilgileri dijital ortama taşıdı
Kabe-i Muazzama

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan görsel ve yazılı kaynakları içeren "Hac ve Umre Eğitim Portalı" ile dijital platformlara uyumlu "Hac ve Umre Rehberi" adlı uygulama kullanıma sunuldu.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Kovid-19 nedeniyle son iki yılda hac ve umre ibadetlerinin yapılmadığını söyledi.

Hac ve umre ziyaretlerinin ne zaman yapılacağına dair sıkça sorular aldıklarını bildiren Bircan, "Bütün enerjimizi önümüzdeki yıllarda hac ve umre ibadetinin daha kusursuz ve sağlıklı yapılması için harcıyoruz." dedi.

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"Hac ve umreye ilişkin bütün bilgi ve belgeleri buradan paylaşacağız"

Bircan, hac ve umre ibadetleriyle ilgili daha iyi hizmet vermek amacıyla bir portal oluşturduklarını belirterek, şöyle devam etti:

  • "Hac ve umreye dair fıkhi hükümler, hadisler, ayetler, görseller ve ibadetlerin organizasyon boyutunu dijital ortama yükledik. Aynı zamanda dijital platformlara uyumlu uygulamamızı da kullanıma sunduk. Amacımız, vatandaşlarımızın dijital ortamlarda doğru bilgiye hızlı ulaşmasıdır. Portal ve uygulamamızda, hac ibadetinin yapılışı, hacda yapılan dualar, haccın sembolleri, haccın ne anlama geldiği gibi içerikler mevcut. Kaynak kitaplar ve makaleler de yer alacak. Bundan sonra hac ve umreye ilişkin bütün bilgi ve belgeleri buradan paylaşacağız."

Vatandaşların hacla ilgili sıkça sorduğu soruların cevaplarını da dijital ortama taşıdıklarını anlatan Bircan, "Bu soruların cevaplarını hem yazılı hem de videolu olarak yükledik. Tabii önceki yıllarda sorulan soruları göz önünde bulundurduk. Kovid-19 sürecinde gelen soruların cevapları da yer alıyor. Her gelen yeni sorunun cevabını hem portalımıza hem de uygulamamıza koymayı düşünüyoruz." dedi.

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