Diyanet her yıl en çok merak edilen soruyu yanıtladı: Yılbaşında piyango bileti almak caiz mi?

2022'ye sayılı günler kala kimileri için en büyük heyecan, Milli Piyango İdaresi'nin 31 Aralık gecesi düzenleyeceği 120 milyon lira ikramiyeli büyük yılbaşı çekilişi. Ancak, her yıl olduğu gibi "Mili Piyango bileti almak haram mı?" soruları da yine gündemde. Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl da soru yağmuruna tutuluyor. Bu yılki beklenen cevap ise Diyanet TV'de yayınlanan “Diyanet’e Soralım” isimli programda geldi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Tahir Ünal, "Piyango bileti almak caiz midir?" sorusuna şu yanıtı verdi;

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"ALIMI HARAMDIR"

"Allah'ın buyruğu çok açık ve net. İçki, kumar, putlar, fal, şeytanın pislikleridir, uzak durasınız ki kurtuluşa eresiniz. Piyango denilen şey haramdır. Alımı asla caiz değildir. Eğer ki bir kardeşimiz yanlış yapmış, bileti alıp çıkmışsa hemen bir fakire fukaraya sevap gözetmeksizin dağıtmak zorundadır."