Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın talimatıyla hacı adaylarının Arafat’a intikali başladı

İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. İslam’ın 5 şartından birisi olan kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı kapsamında yapılan ibadetlerin değeri büyük önem taşıyor. Kurban Bayramı teşrik tekbirleri ne zaman başlayacak? sorusu da bu sebeple merak edilip araştırılıyor. Peki, Teşrik tekbiri kaç kere getirilir ve kaç gün sürer? Teşrik tekbirleri ne zamandan itibaren başlar? Haberimizde tüm detaylarıyla derledik.