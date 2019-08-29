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KÜLTÜR SANAT

Doğa harikası Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne ilgi

Sinop'un Erfelek ilçesinde iki ormanın birleştiği derin vadi içerisinden akan, irili ufaklı 28 şelaleden oluşan Erfelek Tatlıca Şelalelerini, her yıl ortalama 200 bini aşkın kişi ziyaret ediyor.

Haber Merkezi DHA
Erfelek Tatlıca Şelaleleri
Erfelek Tatlıca Şelaleleri

2011 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tabiat parkı ilan edilen 70 hektarlık alana sahip Erfelek Tatlıca Şelaleleri, çevre iller arasında bölgesinin en fazla ziyaretçi alan tabiat parkları arasında yer alıyor. İrili ufaklı 28 şelaleden oluşan alanı özellikle ilkbahar ve yaz döneminde yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor.

Şelaleler, kente gelen fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor. Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı Kurban Bayramı tatili için yayınlamış olduğu ziyaretçi raporunda Türkiye’nin en çok ziyaret edilen Tabiat Parkları arasında 9'uncu sırayı alan şelaleler, yılda ortalama 200 bini aşkın yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

Ziyaretçi akınına uğruyor

Milli Parklar 10'unu Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, "Sinop'ta 5 tabiat parkımız mevcut. Bunların içinde en önemlisi, en fazla ziyaretçi alan tabiat parkımız buradaki Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı. 45 hektar olarak ilan edilmişti, fakat yetersiz bir alandı. 2016 yılında bir çalışma başlattık. Nihayetinde 2017 yılı itibariyle burası yaklaşık 70 hektar civarında alan halinde tescili yapıldı" dedi. Başyiği, şunları söyledi:

  • "Kurban Bayramı tatilinde geçmiş yıllara oranla Erfelek Tatlıca Şelaleleri, büyük bir ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle son 3 yılda bu ziyaretçi sayısında artış olduğunu da gözlemliyoruz. 2017 yılında 180 bin olan Tatlıca Şelaleleri ziyaretçi sayısı, 2018’de 210 bine yaklaştı, bu yıl ise bugün itibariyle, daha yeni yıla 4 ay varken ulaştığımız ziyaretçi sayısı ise 226 bin rakamında. Bu gerçekten iyi bir rakam. Yılsonuna kadar 250 bini geçeceğiz diye tahmin ediyorum.
  • İstanbul'dan geldiği bölgede Erfelek Tatlıca Şelalelerini ziyaret eden Alim Kanel, geziden çok memnun kaldığını söyleyerek, “Buraları bütün gurbetçi arkadaşlarımıza tavsiye ederim gelip görmelerini. Tepeye çıkıp doğaya, tabiata karşı ayran içmelerini isterim."

Yakından görmeye davet etti

Şelalelerin yeşilliğinin kış günlerinde daha ayrı güzelliğe büründüğünü anlatan Celal Türkcan, "Yaz kadar kışı da güzel. Buraya kar yağdığı zaman arabasına güvenen çekinmeden gelsin, kar manzarasını burada görsün. Mükemmel kış atmosferi var burada" diyerek, herkesi şelaleleri yakından görmeye davet etti.

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