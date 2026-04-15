Doğu'dan arazi alan kazandı: Yıllık primler yüzde 75’e kadar yükseldi

Türkiye’de Mart 2026 itibarıyla ortalama (imarsız) arazi metrekare fiyatı 764 TL olarak ölçüldü. Son 1 yıllık dönemde arazi fiyatlarında yüzde 17,36 oranında artış kaydedildi. Bu artış, yüzde 31’e yakın seyreden yıllık TÜFE’nin altında kaldı. Böylece arazi yatırımcısı son 1 yıllık dönemde reel kayıp yaşadı. İller bazında bakıldığında ise yüzde 75’e varan yükselişler dikkat çekerken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirleri en çok kazandıran iller oldu.
Türkiye’de gayrimenkul yatırımcısının tercihlerinden biri de bağ, bahçe, tarla hükmündeki imarsız araziler olurken, sahada dikkat çeken fiyatlamalar yaşanıyor.
Ülkede Mart 2026 itibarıyla ortalama (imarsız) arazi metrekare fiyatı 764 TL olarak ölçüldü. Endeksa verilerine göre son 1 yıllık dönemde arazi fiyatlarında ortalama yüzde 17,36 oranında artış kaydedildi. Ancak bu artış, yüzde 31’e yakın seyreden yıllık TÜFE’nin oldukça altında kaldı. Böylece arazi yatırımcısı, son 1 yıllık dönemde reel olarak kayıp yaşadı.
EN ÇOK YÜKSELEN İLLER
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, öte yandan iller bazında bakıldığında daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor.
Rakamlar, arazi yatırımını Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde yapanların daha kazançlı çıktığını ortaya koydu.
NEVŞEHİR, BOLU, TRABZON…
İlk 15 şehre bakıldığında listede; Kırşehir, Nevşehir gibi Orta Anadolu ve Trabzon, Giresun gibi Doğu Karadeniz illerinin yanı sıra Bolu gibi Marmara Bölgesine yakın şehirler de bulunuyor.
Ancak Şanlıurfa, Elâzığ, Hatay, Trabzon, Giresun ve Muş gibi şehirler “en çok yükselenler” listesinde yer alsa da bu illerdeki primler yıllık TÜFE’nin altında kaldı.
3 BÜYÜKŞEHİRDE DURUM
Bu arada İstanbul’da arazi fiyatlarında yıllık artış yüzde 20,27, Ankara’da yüzde 10,34 ve İzmir’de yüzde 15,02 olarak gerçekleşti. Her 3 büyükşehirde de arazi fiyatlarındaki yükseliş yıllık enflasyonun gerisinde kaldı ve yatırımcısına reel olarak kayıp yaşattı.