Doktorlara sosyal medya kısıtlaması

Sağlık Bakanlığı, doktorların ve sağlık kuruluşlarının sosyal medyada yaptıkları reklam içerikli paylaşımlara yeni kısıtlamalar getirdi. Resmî Gazete’de yayımlanan “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Yönetmeliği” ile, sağlık alanında örtülü veya açık reklam yapılması yasaklandı. Kurallara aykırı davranan sağlık meslek mensupları hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulabilecek.

UZMANLIK DIŞI TANITIM YASAKLANDI

Yeni düzenlemeye göre, sağlık tesisleri yalnızca faaliyet gösterdikleri uzmanlık alanları kapsamında tanıtım yapabilecek. Kuruluşların veya hekimlerin, başka dallarda hasta kabul ettikleri izlenimi oluşturması yasaklandı. Halkı yanıltan, diğer kurumları hedef alan veya kendi hizmetlerini ön plana çıkaran tanıtımlar yapılamayacak. Tıbben kabul edilmemiş tedavi yöntemleri tanıtılamayacak; bu yöntemlerle hastalıkların tedavi edildiği ya da tedaviye yardımcı olunduğu yönünde ifadeler kullanılamayacak. Ayrıca, ana dal ve yan dal uzmanlıkları dışında sertifika ya da kurs belgelerine dayanarak uzmanlık unvanı kullanılamayacak.

YÖNLENDİRİCİ İÇERİKLER YASAK

Yazılı, görsel ve dijital mecralarda -özellikle sosyal medya platformlarında- hasta veya yakınlarının teşekkür ya da memnuniyet ifadeleri üzerinden reklam yapılması yasaklandı. Tanıtımlar, hastaları belirli bir sağlık kuruluşu veya hekime yönlendirici olamayacak.

HASTA GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞIMI KISITLANDI

Yönetmelik, hasta gizliliğine ilişkin de yeni kurallar getirdi. Sosyal medya paylaşımlarında hasta kimliği ve bilgileri açıkça yer alamayacak, izin alınmadan görüntü kullanılamayacak. Hastaların tedavi sonuçlarına ilişkin görüşleri veya memnuniyet ifadeleri tanıtım materyallerinde kullanılamayacak. Doktorlar, sponsorluk anlaşmaları ile tanıtım yapamayacak. Yönetmeliğe aykırı davranan kişi veya kurumlar hakkında, ilgili merciler tarafından suç duyurusunda bulunulabilecek ve idari yaptırımlar uygulanabilecek.







