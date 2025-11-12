Ünlü oyuncu Özgü Namal çocuklarıyla birlikte ölümden döndü: Apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Özgü Namal, dizi setine giderken korkunç bir trafik kazası geçirdi. Kazada Namal’ın şoförü ve çocuklarının bulunduğu araç ağır hasar alırken, ünlü oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından aracın kullanılmaz hale geldiği bildirildi.
Yıllar önce eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümü ile büyük bir sarsıntı yaşayan Özgü Namal, sevenlerini endişelendirdi.
Sabah saatlerinde, çocuklarıyla birlikte sete gitmek üzere yola çıkan Özgü Namal, şoförünün kontrolündeki aracın başka bir araca çarpmasıyla ölümden döndü.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Namal, sabah saatlerinde okulların da tatil olması nedeniyle 2 çocuğunu da yanına alarak dizi setine gitmek için yola çıktı. Ünlü oyuncunun şoförünün kullandığı araca Beykoz yolunda başka bir araç çarptı.
Kazanın ardından Özgü Namal, çocukları ve şoförü hemen hastaneye sevk edildi. Bugün ve yarın sete ara verecek olan ünlü oyuncunun arabası kullanılmaz hale geldi.
Özgü Namal’ın sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı.