Dolgu botoks uygulamalarında yanlış ellere dikkat

Özellikle merdivenaltı olarak ifade edilen belgesiz ve ruhsatsız sözde işletmelerce yapılan uygulamaların vatandaşların sağlığını hiçe sayıyor. Botoks ve dolgu uygulamalarında sahte ürünlerin ve steril olmayan koşulların ciddi enfeksiyonlara, apseye ve kalıcı hasarlara yol açabileceği konusunda uyaran İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Elif Afacan Yıldırım, “Kullanılan ürünün orijinalliği ve işlemi yapan kişinin yetkinliği, hastanın sağlığı için kritik önemde. Sahte ve onaysız ürünler körlükten, doku ölümüne, hatta yoğun bakım gerektiren hayati risklere varan pek çok olumsuz sonuca yol açıyor. Dolgu ve botoks yaptırmak isteyenler güvenilir merkezleri tercih etmeli” dedi.

SORUN ÜSTÜNE SORUN

Bu uygulamaların zararının hangi bölgeye uygulandığına göre değişiklik gösterdiğini ifade eden Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: “Yanlış uygulamalar nedeniyle doku ölümü ve damar tıkanıklığı yanlış dolgularda yaşadığımız en büyük sorun. Bunun yanı sıra körlüğe ya da bulunduğu bölgedeki dokuda nekroz dediğimiz hücrelerin ölümü, doku kaybı ve iz kalmasına neden olabiliyor.”

OLUMSUZLUĞU YÖNETMEYİ BİLMİYORLAR

Sahte botoks ürünlerinin yol açtığı risklerin son derece tehlikeli olduğuna dikkat çeken Yıldırım şöyle konuştu: “Sterilize edilmeden yapılan işlemler sonucu enfeksiyon oluşuyor. Yanlış dolgu uygulamalarında acil müdahale gerektiren en önemli durum ise dolgunun damar içine verilmesiyle oluşuyor. Burada acilen müdahale ederek, dolguyu eritecek malzeme kullanmak gerekiyor. Bu sürecin yönetimini uzmanın yapmalı. Dolguya uygun olmayan yerlerde yetkin olmayan kişiler yaptığında, bu tarz komplikasyonları yönetmeyi bilmedikleri için sonuçlar daha kötü olabiliyor."

Sağlık ararken gülüşünden oldu

Diş sıkma problemi nedeniyle bir güzellik merkezinde Masatter botoks yaptıran Sema Temel, "Uygulamayı yapan kişi doktor olduğunu söyledi. Ben de güvenerek uygulama yaptırdım. Botoks iğnesi yanlış uygulandığı için yaklaşık 6 ay gülemedim, çiğnemede zorluk yaşadım. Kaş kardırması için yaptırdığım işlem de kötü sonuçlandı. Uygulama yanlış yere yapıldığı için göz kapağım düştü. Uygulamayı yapanlara dava açtım" şeklinde konuştu.







