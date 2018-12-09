Hayat Down sendromlu Musanın hayali Erdoğana Kur-anı Kerim okumak
AKTÜEL

Down sendromlu Musa'nın hayali Erdoğan'a Kur-an'ı Kerim okumak

Mersin'de imam babanın 4 çocuğundan en büyüğü down sendromlu Musa Alan (14), babasının görevli olduğu camide müezzinlik yapıyor. Vakit namazlarında ezan okuyup kamet getiren, birçok ayetin mealini ezbere bilen Musa'nın en büyük hayali ise çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kur-an'ı Kerim okumak.

DHA
​Kuran okumayı öğrenen down sendromlu Musa'nın en büyük hayali Erdoğan'a Kur-an'ı Kerim okumak.
​Kuran okumayı öğrenen down sendromlu Musa'nın en büyük hayali Erdoğan'a Kur-an'ı Kerim okumak.

Merkez Eğriçam Mahallesi'ndeki Kumluk Camii'nde imamlık yapan babası Mahfuz Alan'ın Kur-an'ı Kerim ve ezan okumasından etkilenen 8'inci sınıf öğrencisi Musa; namaz kılmayı ve dua etmeyi öğrenmek istedi. Bunun üzerine sıkı bir eğitim gören Musa, yaklaşık 1 yıl süren derslerin ardından geçtiğimiz sene Kur-an'ı Kerim okumayı öğrendi.

Birçok kez babası ile birlikte camiye giden, kısa sürede cemaat tarafından da sevilen Musa, caminin boş olduğu zamanlarda ezan okuyup kamet getirmeye başladı. Fırsat buldukça çalışmalarını tekrarlayan Musa, bir vakit namazında mikrofonu alarak ezan okudu. Cemaatin takdirini toplayan bu hareketinin ardından vatandaşlar tarafından 'müezzin' ilan edilen Musa, sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı namazlarında camideki yerini alıyor. Birçok ayetin mealini ezbere bilmesi ile de dikkat çeken down sendromlu Musa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak ve ona Kur-an'ı Kerim okumayı çok istiyor.

Erdoğan'ı çok seviyorum, ona Kur-an'ı Kerim okumak istiyorum

Duygularını dile getiren Musa, "Kur-an'ı Kerim okumayı Allah sayesinde öğrendim. Hem babam için hem de kardeşlerim için dua öğrendim. Camide Kur-an'ı Kerim okuyorum, müezzinlik yapıyorum, kamet getiriyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyorum. Ona Kur-an'ı Kerim okumak istiyorum" dedi.
Cami cemaatinden Mustafa Çelik ve Mizgin Gündoğar ise memnuniyetlerini dile getirerek, "Bu yaşta çocukların camide olması bizler için önemli. Hocamızın oğlu müezzinlik yapıyor. İnşallah buna benzer şeyleri diğer camilerde de görürüz" diye konuştu.

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