Kanseri böyle yendiler

Bugün Dünya Kanser Günü. Ülkemizde her gün 184 kadın ve 263 erkeğe kanser teşhisi konuluyor. Dünya nüfusunun altıda biri, Türkiye’nin ise beşte biri kanser yüzünden hayatını kaybediyor. Fakat bu hastalığı erken teşhis edenler mücadeleyi kazanıyor. Yeni Şafak bu özel günde kanseri yenen savaşçıların hikayelerine kulak verdi.

Banu Karadayı

‘ÇOK HASTAYIM’ DİYE HİÇ DÜŞÜNMEDİM

Pandeminin başladığı sıra ikinci evre göğüs kanseri olduğunu öğrenen 45 yaşındaki Banu Karadayı annesinin de iki defa kanseri yendiğini söyledi. Karadayı, hikayesini şöyle anlattı:

“İzmir Karaburun’da kamu görevlisi olarak çalışıyorum. Pandeminin patladığı hastanelerin kapandığı gün meme kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapiden çıkıp evime gelip çocuğuma yemek yapıyordum. Ben kendimi hiç hasta gibi hissetmedim. Radyoterapiye kendi arabam ve topuklu ayakkabılarımla gidiyordum. Bir bey bana, ‘Çok özür dilerim kalkar mısınız eşim tedavi görüyor da’ dedi. Kendimi çok iyi hissetmiştim. ‘Çok hastayım, çok kötüyüm’ diye hiç düşünmedim. Süreçlerim bitti, geçen hafta doktora, ‘Hocam saçlarımı boyayabilir miyim artık’ diye sordum. Doktor bana normal bir insan olduğumu söyledi. Ben bu durumu travma haline getirmedim.”

Sena Müminoğlu

SADECE ÇOCUKLARIMI DÜŞÜNDÜM

Giyim butiği işleten Sena Müminoğlu da üç yıl önce ablasıyla birlikte gittiği rutin kontrol sırasında üçüncü evre göğüs kanseri teşhisi konulduğunu belirtti. Müminoğlu, “Daha ilk kontrolde doktor farklı gördü, kist vardı. Sonrasında diğer kontoller derken kanser teşhisi konuldu, 3’üncü safhaydı. Doktor bana ‘kansersin’ dediğinde, birkaç saniye hayat durdu. Aklıma ilk gelen, ‘Çocuklarım ne olacak’ oldu. Oldukça yoğun bir tedavi aldım. On altı kür, kemoterapi, dördü ağır ilaç olmak üzere, 19 kür akıllı ilaç. 31 tane de radyoterapi gördüm. Saç, kirpik ve kaşlarım döküldü. Tevekkül ettim. Hiçbir zaman çalışmayı bırakmadım. Gücümü görenler kanserimi hafife aldılar. Yaşama yeniden döndüm. Şimdi artık kontrollere devam ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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Ecem Uncu

YAŞAMIN KIYMETİNİ ANLADIM

Evlilik hazırlıkları yaparken 5 yıl önce geçirdiği bir gece nöbetinin ardından beyin kanseri olduğunu öğrenen 29 yaşında Ecem Uncu, şunları söyledi: “Ekim ayında bir gece yarısı nöbet geçirdim sonrasında üçüncü evre beyin kanseri olduğumu öğrendim. Zor bir süreçti. Tedavi sürecim bir buçuk yıl sürdü. Kurtulduğumu ilk duyduğumda ‘Bitti mi’ dedim. O süreçten sonra yeniden hayata başladım. Yaşamın kıymetini anladım.”

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