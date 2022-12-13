Dünya Kupası'nı kim kazanır: Türk halkının favorisi belli oldu

2022 Dünya Kupası’nda son dört belli olurken Areda Survey 1100 kişiye “Sizce Dünya Kupası’nın Şampiyonu Hangi Ülke Olur?” diye sordu. Türk halkının yüzde 44,1’i Fransa cevabını verdi.

Türk Halkının Yüzde 44,1’i Fransa Diyor

Dünya Kupası’ndaki diğer yarı final eşleşmesinde Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. İki ekip bugüne kadar beş kez karşı karşıya gelirken, Fransa rakibine hiç yenilmemiş durumda. Anket sonuçları da yüzde 44,1 ile Fransa’nın Dünya Kupası’nın Şampiyonu olacağının tahmin edildiğini gösteriyor.

Arjantin İle Hırvatistan

2022 FIFA Dünya Kupası’nda ilk yarı final maçında Arjantin ile Hırvatistan bugün karşılaşacak. İki takım Dünya Kupası’nda 3. kez karşı karşıya gelecek. Araştırma sonuçlarına göre Türk halkı Arjantin’in yüzde 36,1 ile Hırvatistan’ın ise yüzde 7,1 ile Dünya Kupası’nın şampiyonu olacağını düşünüyor.

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