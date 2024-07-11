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Hayat

Dünyada yaşlı sayısı 2 katına çıktı

Dünya genelinde 65 yaş üstü nüfus neredeyse iki katına çıkarak yüzde 10,3'e yükselirken, bu eğilimin devam etmesi öngörülüyor.

04:00 - 11/07/2024 Thursday
Güncelleme: 00:37 - 11/07/2024 Thursday
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli oranlarda artmaya devam eden küresel nüfus, halihazırda 8 milyar kişiyi geçmiş durumda. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun (UNFPA) "2024 Dünya Nüfusunun Durumu Raporu"na göre, dünyanın birçok yerinde nüfus yaşlanırken, özellikle Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'nın bazı bölgelerinde yaşlıların oranı giderek artıyor. Bu eğilim, sağlık sistemleri, emeklilik planları ve işgücü dinamikleri için zorlukları beraberinde getiriyor. UNFPA verilerine göre, dünyada 65 yaş üstü kişilerin oranı 1974 yılında 5,5 iken 2024 yılında neredeyse iki katına çıkarak yüzde 10,3'e yükseldi. 2074 yılında bu sayının tekrar ikiye katlanarak yüzde 20,7'ye yükselmesi, 80 yaş ve üzeri kişilerin sayısının üç kattan fazla artması bekleniyor. Halihazırda gelişmiş ülkeler en yüksek yaşlı nüfus oranına sahipken, gelişmekte olan ülkeler genellikle hızlı nüfus yaşlanmasına tanık oluyor.



#Nüfus
#Toplum
#Aktüel
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