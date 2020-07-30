Dünyanın karayan yarası insan ticareti: kadınlar ve çocuklar en mağdur grup İnsan ticareti: Dünyanın karayan yarasında kadınlar ve çocuklar en mağdur grup Dünya çapında insan ticaretine maruz kalanların çoğunluğunu kadınlar oluştururken, insan ticareti en çok cinsel istismar amacıyla yapılıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC) yayımladığı, 142 ülkeden toplanan verilere dayanan “İnsan Ticareti 2018 Küresel Raporu”na göre en mağdur kitle kadınlar ve çocuklar.

Haber Merkezi 30 Temmuz 2020, 03:52 Son Güncelleme: 30 Temmuz 2020, 03:58 Yeni Şafak