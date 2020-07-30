Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat İnsan ticareti Dünyanın karayan yarasında kadınlar ve çocuklar en mağdur grup
AKTÜEL

Dünyanın karayan yarası insan ticareti: kadınlar ve çocuklar en mağdur grup

İnsan ticareti: Dünyanın karayan yarasında kadınlar ve çocuklar en mağdur grup

Dünya çapında insan ticaretine maruz kalanların çoğunluğunu kadınlar oluştururken, insan ticareti en çok cinsel istismar amacıyla yapılıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC) yayımladığı, 142 ülkeden toplanan verilere dayanan “İnsan Ticareti 2018 Küresel Raporu”na göre en mağdur kitle kadınlar ve çocuklar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

YÜZDE 72’LİK ORAN

BM “İnsan Ticareti 2018 Küresel Raporu”na göre, insan ticareti mağdurlarının yüzde 72’sini kadınlar ve kız çocukları oluşturuyor. Kadınlarda bu oran yüzde 49 iken, yüzde 23 ile kız çocuklarının ticaretinin de yükseliş eğiliminde olduğu belirtiliyor. Erkekler, insan ticareti mağdurlarının yüzde 21’ini, erkek çocuklar ise yüzde 7’sini oluşturuyor.

CİNSEL İSTİSMAR İÇİN YAPILIYOR

  • İnsan ticareti dünya çapında çoğunlukla (yüzde 59) cinsel istismar için yapılıyor. Bu amaçla yapılan insan ticareti mağdurlarının büyük çoğunluğunu ise kadınlar oluşturuyor. Kadınlar ve kız çocukları en çok Amerika, Avrupa, Doğu Asya ve Pasifik’te cinsel istismar amaçlı insan ticaretine maruz kalıyor. Güney, Doğu ve Batı Afrika ile Orta Doğu’da ise insan ticareti en çok zorla çalıştırma maksatlı. Avrupa ülkelerinde ise cinsel istismar için insan ticaretinin, en yaygın insan ticareti biçimi olduğu kaydediliyor.

İnsan ticareti: Kadın ve kız çocukları
DÜNYA
İnsan ticareti: Kadın ve kız çocukları
Abone Ol Google News
CHP, PKKya toprak verecek!

CHP, PKK'ya toprak verecek!

​​CHP hazırladığı özerlik raporu ile PKK'ya diyet borcunu ödeyecek.
F-16larımız Azerbaycanda

F-16'larımız Azerbaycan'da

​Kardeş Azerbaycan'a güven, Ermenistan'a korku verilecek.
Kocadan küreselfirmalara rest

Koca'dan küresel
firmalara rest

Koronavirüs kitine 9,8 liradan fazla vermeyiz.
İşkencenin<br>adı 'defile'

İşkencenin
adı 'defile'

​FETÖ'cüler askerle böyle dalga geçmiş.
Avrupa'da ikinci<br>dalga paniği

Avrupa'da ikinci
dalga paniği

​Koronavirüs aşısı çalışmaları yapan firma aşının fiyatını açıkladı.
Çocuk katilleri

Çocuk katilleri

​PKK'lı hainler Suriye'de yüzlerce çocuğu kaçırıp vahşi yöntemlerle öldürüyor.

PKK'yı<br>'Yıldırım' çarptı

PKK'yı
'Yıldırım' çarptı

Mehmetçik hainlerin inlerine giriyor.
İşte<br>bayram kuralları

İşte
bayram kuralları

​Bakan Koca madde madde sıraladı.
WhatsApp yerine<br>yerli uygulama

WhatsApp yerine
yerli uygulama

​Kamu çalışanlarına ilişkin yeni karar.
Polis ve<br>jandarma teyakkuzda

Polis ve
jandarma teyakkuzda

​Kurban Bayramı yoğunluğu başladı.
Bahçeli'den<br>YKS birincisine burs

Bahçeli'den
YKS birincisine burs

​Sana sahip çıkmak boynumuzun borcudur.
Kupa Trabzonspor'un

Kupa Trabzonspor'un

​Bordo mavililer Türkiye Kupası'nı 9.kez müzesini götürdü.
İnsan ticareti

İnsan ticareti

Dünyanın karayan yarasında kadınlar ve çocuklar en mağdur grup.
Temiz<br>sosyal medya

Temiz
sosyal medya

​İşte sosyal medya düzenlemesine ilişkin merak edilen detaylar.
Gazze'de<br>evler yenileniyor

Gazze'de
evler yenileniyor

​Türk Kızılayı bölgedeki çalışmalarıyla takdir topluyor.
Falcao<br>ayrılmak istemiyor

Falcao
ayrılmak istemiyor

​Amerika'dan ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.