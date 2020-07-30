İnsan ticareti: Dünyanın karayan yarasında kadınlar ve çocuklar en mağdur grup

YÜZDE 72’LİK ORAN
BM “İnsan Ticareti 2018 Küresel Raporu”na göre, insan ticareti mağdurlarının yüzde 72’sini kadınlar ve kız çocukları oluşturuyor. Kadınlarda bu oran yüzde 49 iken, yüzde 23 ile kız çocuklarının ticaretinin de yükseliş eğiliminde olduğu belirtiliyor. Erkekler, insan ticareti mağdurlarının yüzde 21’ini, erkek çocuklar ise yüzde 7’sini oluşturuyor.
CİNSEL İSTİSMAR İÇİN YAPILIYOR
- İnsan ticareti dünya çapında çoğunlukla (yüzde 59) cinsel istismar için yapılıyor. Bu amaçla yapılan insan ticareti mağdurlarının büyük çoğunluğunu ise kadınlar oluşturuyor. Kadınlar ve kız çocukları en çok Amerika, Avrupa, Doğu Asya ve Pasifik’te cinsel istismar amaçlı insan ticaretine maruz kalıyor. Güney, Doğu ve Batı Afrika ile Orta Doğu’da ise insan ticareti en çok zorla çalıştırma maksatlı. Avrupa ülkelerinde ise cinsel istismar için insan ticaretinin, en yaygın insan ticareti biçimi olduğu kaydediliyor.