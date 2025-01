Dünyanın üçüncü dibi Brezilya seyahatim

Brezilya’ya seyahat daveti aldığımda sanki Afrikalı dindaşlarımın yüzyıllar önce gittikleri coğrafyanın beni çağırdığını hissettim. İşte Brezilya’da, Sao Paula sokaklarında oynayan zenci çocuklarını seyrederken bunları düşünüyordum… Bir akşam yağmurunun altında, Müslümanlar tarafından yapılmış eski ve çift minberli3 olan camiye doğru ilerlerken, Güney Amerikalıların nasıl hürriyet soluduklarını hissediyordum… Senenin pek çok gününde yağan yağmurlar nedeniyle Brezilya adeta yeşille bezenmiş kocaman bir vazo görünümünde olan bir ülke… Aman ya Rabbi! Bu ne güzellik, bu ne rengarenk çiçekler, güller, yaseminler, şebboylar… Brezilya’nın bir futbol ülkesi olduğunu her adımda hissedebiliyorsunuz. Özellikle bir dönemin efsane futbolcusu Pele’nin çok özel bir yeri olduğunu anlıyorsunuz. Onun adına inşa edilmiş olan yedi katlı müzenin önünde otururken bunu düşündüm… Binanın her tarafında Pele’nin resimleri, ayağının değdiği toplarla “salon kaleleri”ne gol atmaya çalışan gençler ve yaşlı Brezilyalılar… Adeta bir “futbol müzesi” olan bu muhteşem binada, hatıra fotoğrafı çekenler, Pele’nin ayağının değdiği varsayılan satılık futbol topları, formalar, eşofmanlar vs. v.s. Çıkış kapısında üzerine oturduğum bankta yanıma oturup bana söyledikleri fakat benim anlamadığım lakırdılar… Beni yabancı görüp fotoğraf çekmek isteyen gençler, Türkiye’den olduğumuzu anlayan ve “Turko!” diye ellerini kaldıran; bazısı elimi sıkan gençler, “viva!” diye bana iltifat edip ellerini çırpanlar…