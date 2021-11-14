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Ebussuud tefsirinin orijinali yayımlandı

Arap edebiyatının şaheserleri arasında sayılan ve çeşitli nüshaları bulunan Ebussuud tefsiri, Diyanet tarafından orijinali üzerinden yayımlandı. İki yıllık titiz bir çalışmanın ürünü 9 ciltlik “İrşâdü’l-Akli’s-Selîm ilâ Mezâya’l-Kitâbi’l-Kerîm” adlı eser, İslâm âleminde büyük ilgi gördü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ebussuud tefsirinin orijinali yayımlandı
Ebussuud tefsiri, Diyanet tarafından orijinali üzerinden yayımlandı.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin “İrşadü’l-akli’s-selim ila mezaya’l-Kitabi’l-Kerim” adlı tefsirini yayımladı. 9 cilt neşredilen eserin tanıtımı, İSAM Konferans Salonu’nda tahkik heyetinin katıldığı panelle yapıldı. İSAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Tuncay Başoğlu, tefsirin 2 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu söyledi. Tefsirin ilk defa ilmi bir neşrinin yayınlandığına dikkati çeken Başoğlu, şöyle devam etti:

DÜNYADAN TALEPLER GELDİ

“Daha önce çeşitli baskıları var ama hiçbiri ilmi esaslara dayanmıyor. Bir veya iki nüshadan basılmış eserlerdi ve çok ciddi hataları vardı. Bu tür eserleri, özellikle Osmanlı alimlerinin eserlerini bizim gün yüzüne çıkarmamız lazım. Çünkü hem Osmanlı dönemi ilim adamlarının katkılarını görmek açısından İslam dünyasındaki araştırmacıların da merak ettiği bir husus hem de ön yargıları ortadan kaldırıcı bir yönü var. Duyurusunu yaptığımız andan itibaren tüm dünyadan bize talepler geldi.” Kanuni dönemi ve sonrasında 30 yıl şeyhülislamlık yapan Ebussuud Efendi’nin Arapça kaleme aldığı tefsir, dil ve üslubuyla edebiyatın zirve eserlerinden.

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